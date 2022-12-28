Понад 1000 сил та їзда боком: у Китаї розсекретили конкурента електричного Hummer (фото)

Позашляховик Dongfeng Menshi Hero отримає блокування диференціалів, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Запас ходу електрокара становитиме до 800 км.

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До інтернету потрапили перші фото Dongfeng Menshi Hero. Брутальний електричний позашляховик надійде у продаж із 2023 року за ціною приблизно від 100 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Концептуальна версія електрокара дебютувала у серпні на автошоу в Ченду. Модель позиціонується як конкурент електричного GMC Hummer EV і буде доступна у двох версіях — позашляховик та пікап.

[ + – ] Позашляховик відрізняється агресивним рубаним дизайном Фото: autohome.com.cn

Новий Dongfeng Menshi Hero зберігає агресивний рубаний дизайн прототипу та відрізняється від нього лише деталями. Зокрема, бампери не настільки масивні, а колісні арки менші за розмірами. Крім того, відсутні позашляхові аксесуари на кшталт додаткової оптики чи багажника на даху.

Салон Dongfeng Menshi Hero не показали, але очевидно він буде таким же, як у концепту — з плескатим кермом, невеликою віртуальною панеллю приладів і великим сенсорним дисплеєм.

[ + – ] Dongfeng Menshi Hero досягає 5,2 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Позашляховик завдовжки 5,2 метра запропонують у двох модифікаціях — на 816 та 1070 к. с. Потужніший варіант зможе розганятись до 100 км/год за 4,2 с.

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У початковій версії встановлять батарею на 65 кВт∙год та бензиновий мотор-генератор: запас ходу складе близько 800 км. У 1070-сильному варіанті генератора не буде, але місткість батареї складе 140 кВт∙год. Такий електромобіль Dongfeng зможе проїхати 500 км без підзарядки.

[ + – ] На вибір запропонують версії потужністю 816 та 1070 к. с. Фото: autohome.com.cn

Новий Dongfeng Menshi Hero оснастять повним приводом з блокуванням диференціалів і пневмопідвіскою зі змінним кліренсом. Як і GMC Hummer EV, він отримає керовані колеса та зможе їздити боком.

Раніше Фокус повідомляв, що Dongfeng випускає і ліцензійну копію класичного Hummer H1. Позашляховик уже надійшов у продаж.