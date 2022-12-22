Китайський Hummer перетворили на карету швидкої допомоги для найсуворіших умов (фото)

Карету швидкої допомоги збудовано на базі позашляховика Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Вона оснащена 190-сильним турбодизелем і може проїхати 900 км без дозаправки.

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У Китаї представлено екстремальну карету швидкої допомоги Dongfeng. Медичний позашляховик коштуватиме близько мільйона юанів ($140 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] У задній частині встановлено модуль із композитних матеріалів Фото: autohome.com.cn

Основою для карети швидкої допомоги послужив Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Позашляховик є ліцензійною копією Hummer H1 та випускається у кількох кузовних версіях.

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За основу взяли пікап Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Замість кузова йому встановили модуль з композитних матеріалів довжиною 3150 мм, шириною 2300 мм і висотою 1750 мм. Там розміщуються двоє нош і два крісла для медичних працівників. У стінах обладнано ніші для різного обладнання.

[ + – ] Усередині поміщаються двоє нош Фото: autohome.com.cn

Позашляховик оснащений 4,0-літровим турбодизелем Cummins потужністю 194 к. с. і з крутним моментом 600 Нм. Двох паливних баків достатньо, щоби проїхати 900 км. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна та 6-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

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