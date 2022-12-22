Розкрито нові цікаві подробиці та характеристики українського електрокара ЛуАЗ (фото)
Кузов електрокара ЛуАЗ поставлятимуть із Китаю, але в конструкції використано чимало українських деталей для комплектування. Пікап отримає раму і дуже довговічну батарею.
Новий електромобіль ЛуАЗ став справжньою сенсацією в Україні, проте потім з'явилася інформація, що у пікапа китайське коріння. Крапки над "і" розставив ініціатор проєкту Вадим Ігнатов — він розкрив подробиці нової моделі. Про це повідомляє Автоцентр.
Новий пікап ЛуАЗ — українець чи китаєць?
Вадим Ігнатов підтвердив, що новий ЛуАЗ справді має китайський кузов, адже в Україні немає можливості випускати його. Примітно, що він використовується багатьма моделями із абсолютно різною "начинкою".
До того ж для українського автовиробника в конструкцію внесли суттєві зміни. Наприклад, в основі ЛуАЗ лежить рама — її виготовлятимуть на луцькому підприємстві Pragmatec, що випускає причепи. Вантажопідйомність двомісної версії електрокара становитиме тонну.
Українськими також будуть проводка, фари та сидіння з підігрівом. На наступному етапі локалізації планують налагодити випуск у нашій країні скла, двигуна та компонентів підвіски.
Автомобіль отримає захист днища і герметичний відсік для батареї. Сама батарея також вітчизняного виробництва — її поставлятиме одеська компанія EMGo Technology, яка створила електромотоцикл Scramper.Важливо
Електромобіль ЛуАЗ, характеристики
Електродвигун потужністю 5 кВт (6,8 к. с.) встановлений на задній осі. З ним електрокар ЛуАЗ розганяється до 50 км/год.
Літій-залізофосфатна батарея ємністю 5,4 кВтг забезпечить запас ходу 70-80 км. За бажання можна буде встановити до чотирьох таких акумуляторів, що дозволить проїжджати до 320 км. Зарядити батарею можна за півтори години, а термін її служби — 6000 циклів заряджання або 16 років.
Раніше Фокус повідомляв, що компанія "Богдан Моторс", якій належить Луцький автозавод, вивчає правомірність використання бренду "ЛуАЗ".