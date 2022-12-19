У ЛуАЗ спростували чутки про створення електричного пікапа

У компанії "Богдан Моторс" заявили, що не мають стосунку до відродження "Волинянки" та бренду ЛуАЗ. Електричний пікап є проєктом українського стартапу.

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Новина про те, що в Україні вирішили відродити бренд ЛуАЗ, викликала активне обговорення в мережі. Тож журналісти з AUTO-Consulting вирішили звернутися до АК "Богдан Моторс" за роз'ясненнями.

Генеральний директор АТ "АК "Богдан Моторс" (саме їй зараз належить Луцький автозавод) Дмитро Писаний поділився, що підприємство не має стосунку до проєкту. За його словами, зараз немає планів відродження бренду ЛуАЗ.

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"Ми не маємо жодного стосунку до цього стартапу. Крім того, цей проєкт не має жодного стосунку до історії та слави луцьких автомобілів "Волинянка", відомих і в Україні, і в інших країнах світу", — поділився Писаний.

[ + – ] Юристи "Богдан Моторс" вивчають правомірність використання назви "ЛуАЗ"

Гендиректор АТ "АК "Богдан Моторс" заявив, що юристи підприємства розбираться в правомірності використання назви "ЛуАЗ" сторонніми особами. Якщо порушення буде виявлено, компанія має намір подати до суду.

Нагадаємо, раніше в Україні презентували новий електричний пікап "ЛуАЗ". Розробники стверджують, що працювали над ним 5 років, але пізніше з'ясувалося, що авто є видозміненою копією китайської бюджетної моделі.

Також Фокус писав про те, що українець створив "Перемогу" на базі спортивного Mercedes.