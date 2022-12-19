В ЛуАЗ опровергли слухи о создании электрического пикапа

В компании "Богдан Моторс" заявили, что не имеют отношения к возрождению "Волынянки" и бренда ЛуАЗ. Электрический пикап является проектом украинского стартапа.

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Новость о том, что в Украине решили возродить бренд ЛуАЗ вызвала активное обсуждение в Сети. Поэтому журналисты из AUTO-Consulting решили обратиться к АК "Богдан Моторс" за разъяснениями.

Генеральный директор АТ "АК "Богдан Моторс" (именно ей сейчас принадлежит Луцкий автозавод) Дмитрий Писаный поделился, что предприятие не имеет отношения к проекту. По его словам, сейчас нет планов по возрождению бренда ЛуАЗ.

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"Мы не имеем никакого отношения к этому стартапу. Более того, этот проект не имеет никакого отношения к истории и славе луцких автомобилей "Волынянка", известных и в Украине, и в других странах мира", — поделился Писаный.

[ + – ] Юристы "Богдан Моторс" изучают правомерность использования названия "ЛуАЗ"

Гендиректор АТ "АК "Богдан Моторс"" заявил, что юристы предприятия разбираются в правомерности использования названия "ЛуАЗ" посторонними лицами. Если нарушения будут выявлены, компания намерена подать в суд.

Напомним, ранее в Украине презентовали новый электрический пикап ЛуАЗ. Разработчики утверждают, что работали над ним 5 лет, но позже выяснилось, что авто является видоизмененной копией китайской бюджетной модели.

Также Фокус писал о том, что украинец создал "Победу" на базе спортивного Mercedes.