Возвращение легенды: презентован новый украинский электропикап ЛуАЗ (видео)

Новый ЛуАЗ — компактный электрический пикап простой конструкции. Автомобиль разрабатывали на протяжении пяти лет и сейчас он проходит испытания.

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Знаменитый ЛуАЗ возвращается — украинский внедорожник решили возродить в формате электромобиля. Подробности интересного проекта раскрыл в Facebook его инициатор — заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.

[ + – ] Новый ЛуАЗ — компактный электропикап

По его словам, разработка авто длится уже почти 5 лет. Презентацию авто решили приурочить к 55-летию старта производства ЛуАЗ-969 "Волынь".

Вадим Игнатов рассказал, что захотел создать простой по конструкции утилитарный автомобиль, который легко отремонтировать. Именно такого транспортного средства не хватает сейчас малому бизнесу и фермерам.

[ + – ] Украинский электрокар и его создатель Вадим Игнатов

Выбор пал в пользу практичного пикапа, причем электрического — все-таки XXI век на дворе. Вадиму Игнатову всегда нравились украинские внедорожники ЛуАЗ, поэтому именно под этой маркой будет выпускаться новый электрокар.

[ + – ] Модель предложат с двумя и четырьмя дверями

Пока подробностей про новый ЛуАЗ немного — больше информации обещают опубликовать позже. Известно, что пикап предложат с двухдверной и четырехдверной кабиной. Он отличается угловатым дизайном с круглыми фарами в духе оригинального ЛуАЗ-969.

[ + – ] Сейчас электрокар проходит испытания

Скорее всего, кузовные панели электрокара выполнят из пластика или композитных материалов. Также обращает на себя внимание трансформируемая грузовая платформа с откидными боковыми и задним бортами.

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Создатель авто сообщил, что украинский пикап получит очень эффективую силовую установку, потребляющую мало электроэнергии – это позволяет установить компактную и недорогую батарею.

Конструкция авто простая в производстве, но при этом прочная и надежная. Сейчас украинский электромобиль ЛуАЗ проходит ходовые испытания.

Война внесла коррективы — возникли проблемы с поставками запчастей, ведь одни предприятия разрушены, другие – работают нестабильно. К тому же, поскольку Луцк близко к границе с Беларусью, то было решено перенести производство в более безопасное место.

Ранее Фокус сообщал, что версию в кузове пикап получил новый Suzuki Jimny. Авто уже поступило в производство.

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