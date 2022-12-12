Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Мал, да удал: представлен новый пикап Suzuki Jimny (видео)

Новый Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, Suzuki Jimny, тюнинг Suzuki Jimny, пикап Suzuki Jimny
Пикап Suzuki Jimny создали в Италии

У Suzuki Jimny срезана задняя часть крыши и оборудована грузовая платформа. Кроме того, автомобилю улучшили проходимость и увеличили мощность двигателя.

Related video

В линейке Suzuki Jimny 2023 появится новая необычная версия Next. Популярный компактный внедорожник стал пикапом и будет выпущен малой серией. Об этом сообщается на сайте компании Z.Mode.

Новый Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, Suzuki Jimny, тюнинг Suzuki Jimny, пикап Suzuki Jimny Fullscreen
Сзади оборудовали грузовую платформу

Именно это итальянское ателье выполнило тюнинг Suzuki Jimny в стиле пикапа Samurai 80-х годов. Внедорожнику срезали крышу в задней части кузова и оборудовали грузовую платформу. Потерю жесткости компенсировали распоркой.

Новый Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, Suzuki Jimny, тюнинг Suzuki Jimny, пикап Suzuki Jimny Fullscreen
Пикапу увеличили клиренс и установили внедорожную резину

Кроме того, новый Suzuki Jimny Next получил дополнительную защиту днища, расширители арок и внедорожную резину, а его клиренс увеличен на 75 мм (до 285 мм). В качестве опций предложены шноркель, дополнительная оптика и специальное износостойкое лакокрасочное покрытие кузова. В отделке салона использованы кожа и алькантара.

Важно
Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км (фото)
Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км (фото)

Стандартный 1,5-литровый бензиновый двигатель дополнили турбиной Garrett T25, что подняло его мощность со 102 до 170 л. с. Механическая 5-ступенчатая КПП и полноприводная трансмиссия остались без изменений.

На первых порах выпустят партию из 22 Suzuki Jimny Next. Пикап ощутимо дороже стандартной модели — стоит 62 222 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki возродили модель Vitara. Теперь это компактный кроссовер.