Мал, да удал: представлен новый пикап Suzuki Jimny (видео)

У Suzuki Jimny срезана задняя часть крыши и оборудована грузовая платформа. Кроме того, автомобилю улучшили проходимость и увеличили мощность двигателя.

Related video

В линейке Suzuki Jimny 2023 появится новая необычная версия Next. Популярный компактный внедорожник стал пикапом и будет выпущен малой серией. Об этом сообщается на сайте компании Z.Mode.

[ + – ] Сзади оборудовали грузовую платформу

Именно это итальянское ателье выполнило тюнинг Suzuki Jimny в стиле пикапа Samurai 80-х годов. Внедорожнику срезали крышу в задней части кузова и оборудовали грузовую платформу. Потерю жесткости компенсировали распоркой.

[ + – ] Пикапу увеличили клиренс и установили внедорожную резину

Кроме того, новый Suzuki Jimny Next получил дополнительную защиту днища, расширители арок и внедорожную резину, а его клиренс увеличен на 75 мм (до 285 мм). В качестве опций предложены шноркель, дополнительная оптика и специальное износостойкое лакокрасочное покрытие кузова. В отделке салона использованы кожа и алькантара.

Важно

Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км (фото)

Стандартный 1,5-литровый бензиновый двигатель дополнили турбиной Garrett T25, что подняло его мощность со 102 до 170 л. с. Механическая 5-ступенчатая КПП и полноприводная трансмиссия остались без изменений.

На первых порах выпустят партию из 22 Suzuki Jimny Next. Пикап ощутимо дороже стандартной модели — стоит 62 222 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki возродили модель Vitara. Теперь это компактный кроссовер.