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Авто

Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км (фото)

Новый Fering Pioneer, Fering Pioneer, внедорожник Fering Pioneer, электромобиль Fering Pioneer
Новый Fering Pioneer начнут выпускать с 2024 года

Fering Pioneer получил два тяговитых электромотора и генератор, работающий на биодизеле. Он способен преодолевать 60-градусные подъемы и 1,4-метровые броды.

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Британская компания Fering Technologies разрабатывает авто с рекордным запасом хода. Электрический внедорожник Pioneer сможет проезжать до 7000 км на одной заправке. Фото и подробности новой модели появились на официальном сайте автопроизводителя.

Новый Fering Pioneer, Fering Pioneer, внедорожник Fering Pioneer, электромобиль Fering Pioneer Fullscreen
Брутальный внедорожник позиционируют, как электрическую альтернативу Hummer

Новый Fering Pioneer станет электрическим аналогом классического Hummer H1. Большой четырехдверный пикап имеет короткие свесы кузова и отличается угловатым дизайном. Авто получило огромные 22,5-дюймовые внедорожные шины.

Габариты Fering Pioneer:

  • Длина – 5526 мм
  • Ширина – 2000 мм
  • Высота – 1974 мм
Новый Fering Pioneer, Fering Pioneer, внедорожник Fering Pioneer, электромобиль Fering Pioneer Fullscreen
Клиренс внедорожника можно увеличить до 800 мм

В основе электрокара лежит алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнили из легких композитных материалов, поэтому масса получилась небольшой – 1,5 тонны. Еще столько же внедорожник может перевозить.

Электромобиль Fering Pioneer получит два мотора с общим крутящим моментом в 800 Н∙м (мощность пока держится в секрете). Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

Новый Fering Pioneer, Fering Pioneer, внедорожник Fering Pioneer, электромобиль Fering Pioneer Fullscreen
Сейчас внедорожник активно тестируют

Аккумуляторная батарея у электрокара небольшая – она обеспечивает всего 80 км запаса хода. Далее включается 95-сильный мотор-генератор, работающий на биодизеле. Модульная конструкция авто позволяет установить несколько топливных баков – именно в этом случае можно проехать 7000 км на одной заправке. При желании один из баков можно заменить емкостью с питьевой водой.

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На тестах новый Fering Pioneer продемонстрировал отличную проходимость – преодолевал 60-градусные подъемы и препятствия высотой полметра. Клиренс внедорожника регулируется в пределах 300-800 мм, что позволяет форсировать 1,4-литровые броды.

Новый Fering Pioneer, Fering Pioneer, внедорожник Fering Pioneer, электромобиль Fering Pioneer Fullscreen
Установка дополнительных топливных баков увеличит запас хода до 7000 км

Серийный Fering Pioneer появится в 2024 году и будет стоить около 150 тыс. фунтов стерлингов ($180 000). Позже также представят шестиколесную версию модели.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании презентовали электрический внедорожник, который станет альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender.