Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км (фото)

Fering Pioneer получил два тяговитых электромотора и генератор, работающий на биодизеле. Он способен преодолевать 60-градусные подъемы и 1,4-метровые броды.

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Британская компания Fering Technologies разрабатывает авто с рекордным запасом хода. Электрический внедорожник Pioneer сможет проезжать до 7000 км на одной заправке. Фото и подробности новой модели появились на официальном сайте автопроизводителя.

[ + – ] Брутальный внедорожник позиционируют, как электрическую альтернативу Hummer

Новый Fering Pioneer станет электрическим аналогом классического Hummer H1. Большой четырехдверный пикап имеет короткие свесы кузова и отличается угловатым дизайном. Авто получило огромные 22,5-дюймовые внедорожные шины.

Габариты Fering Pioneer:

Длина – 5526 мм

Ширина – 2000 мм

Высота – 1974 мм

[ + – ] Клиренс внедорожника можно увеличить до 800 мм

В основе электрокара лежит алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнили из легких композитных материалов, поэтому масса получилась небольшой – 1,5 тонны. Еще столько же внедорожник может перевозить.

Электромобиль Fering Pioneer получит два мотора с общим крутящим моментом в 800 Н∙м (мощность пока держится в секрете). Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

[ + – ] Сейчас внедорожник активно тестируют

Аккумуляторная батарея у электрокара небольшая – она обеспечивает всего 80 км запаса хода. Далее включается 95-сильный мотор-генератор, работающий на биодизеле. Модульная конструкция авто позволяет установить несколько топливных баков – именно в этом случае можно проехать 7000 км на одной заправке. При желании один из баков можно заменить емкостью с питьевой водой.

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На тестах новый Fering Pioneer продемонстрировал отличную проходимость – преодолевал 60-градусные подъемы и препятствия высотой полметра. Клиренс внедорожника регулируется в пределах 300-800 мм, что позволяет форсировать 1,4-литровые броды.

[ + – ] Установка дополнительных топливных баков увеличит запас хода до 7000 км

Серийный Fering Pioneer появится в 2024 году и будет стоить около 150 тыс. фунтов стерлингов ($180 000). Позже также представят шестиколесную версию модели.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании презентовали электрический внедорожник, который станет альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender.