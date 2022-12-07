Представлен самый экстремальный Land Rover Defender для сурового бездорожья (фото)
Land Rover Defender получил внедорожную резину, а его клиренс серьезно увеличили. Автомобиль оснащен 400-сильной турбошестеркой.
У Land Rover Defender 2023 появился новый вариант повышенной проходимости AT35. Внедорожник уже доступен для предварительного заказа, хотя его цена пока не сообщается. Подробности авто раскрыли на сайте ателье Arctic Trucks.
Именно эта исландская компания и выполнила тюнинг Land Rover Defender. Она специализируется на доработке внедорожников и пикапов и улучшении их проходимости. В частности, ранее Arctic Trucks поработали над Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser 300.
Для бездорожья клиренс Land Rover Defender AT35 увеличили и теперь он составляет 260-360 мм, в зависимости от выбранного режима пневмоподвески. Угол въезда вырос до 39,1°, а съезда – до 40,1°.
Кроме того, появились огромные внедорожные шины размером 315/60 R20 – для их установки понадобились расширители арок. В добавок, заменены подкрылки и брызговики, а кузов получил дополнительную антикоррозийную обработку.
Пока новый Land Rover Defender от Arctic Trucks предлагают только с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 400 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, вскоре в предложении могут появиться и другие бензиновые и дизельные версии.
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