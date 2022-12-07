Представлен самый экстремальный Land Rover Defender для сурового бездорожья (фото)

Land Rover Defender получил внедорожную резину, а его клиренс серьезно увеличили. Автомобиль оснащен 400-сильной турбошестеркой.

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У Land Rover Defender 2023 появился новый вариант повышенной проходимости AT35. Внедорожник уже доступен для предварительного заказа, хотя его цена пока не сообщается. Подробности авто раскрыли на сайте ателье Arctic Trucks.

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Именно эта исландская компания и выполнила тюнинг Land Rover Defender. Она специализируется на доработке внедорожников и пикапов и улучшении их проходимости. В частности, ранее Arctic Trucks поработали над Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser 300.

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Для бездорожья клиренс Land Rover Defender AT35 увеличили и теперь он составляет 260-360 мм, в зависимости от выбранного режима пневмоподвески. Угол въезда вырос до 39,1°, а съезда – до 40,1°.

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Кроме того, появились огромные внедорожные шины размером 315/60 R20 – для их установки понадобились расширители арок. В добавок, заменены подкрылки и брызговики, а кузов получил дополнительную антикоррозийную обработку.

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Пока новый Land Rover Defender от Arctic Trucks предлагают только с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 400 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, вскоре в предложении могут появиться и другие бензиновые и дизельные версии.

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