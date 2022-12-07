Представлений найекстремальніший Land Rover Defender для суворого бездоріжжя (фото)

Land Rover Defender отримав позашляхову гуму, а його кліренс серйозно збільшили. Автомобіль оснащений 400-сильною турбошісткою.

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У Land Rover Defender 2023 з'явився новий варіант підвищеної прохідності AT35. Позашляховик уже доступний для попереднього замовлення, хоча його ціна поки що не повідомляється. Подробиці авто розкрили на сайті ательє Arctic Trucks.

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Саме ця ісландська компанія й виконала тюнінг Land Rover Defender. Вона спеціалізується на доопрацюванні позашляховиків і пікапів та покращенні їхньої прохідності. Зокрема, раніше Arctic Trucks попрацювали над Mitsubishi Pajero Sport і Toyota Land Cruiser 300.

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Для бездоріжжя кліренс Land Rover Defender AT35 збільшили, і тепер він становить 260-360 мм залежно від вибраного режиму пневмопідвіски. Кут в'їзду зріс до 39,1°, а з'їзду — до 40,1°.

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Крім того, з'явилися величезні позашляхові шини розміром 315/60 R20 — для їхньої установки знадобилися розширювачі арок. На додаток, замінені підкрилки та бризковики, а кузов отримав додаткову антикорозійну обробку.

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Поки що новий Land Rover Defender від Arctic Trucks пропонують лише з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 400 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Утім, незабаром можуть запропонувати й інші бензинові і дизельні версії.

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