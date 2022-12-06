Новий британський позашляховик стане електричною альтернативою Land Rover Defender (фото)

Електромобіль Munro MK_1 відрізняється простим незграбним дизайном, а в салоні відсутня обробка. Він має запас ходу до 306 км і відрізняється гарною прохідністю.

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Британський стартап Munro Vehicles презентував свою дебютну модель MK_1. Екстремальний електричний позашляховик надійде у виробництво з 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

[ + – ] Позашляховик відрізняється незграбним дизайном

Новий Munro MK_1 — електрична альтернатива культовим Land Rover Defender і Jeep Wrangler. Позашляховик відрізняється простим незграбним дизайном із короткими звисами кузова та круглими фарами. Кузовні панелі виконані зі сталі завтовшки 5 мм. Автомобіль досягає близько 5 м у довжину з колісною базою в 3,3 м.

Салон Munro MK_1 має дуже простий вигляд. Скрізь голий метал, а показники виведені на невеликий дисплей. У кермі навіть немає подушки безпеки.

[ + – ] На вибір доступні версії потужністю 299 та 381 к.с.

Електрокар Munro MK_1 запропонують у версіях потужністю 299 і 381 к.с. Максимальна швидкість обмежена 130 км/год, а топова версія розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди. Позашляховик має вантажопідйомність у тонну та може буксирувати 3,5-тонний причіп.

На вибір запропонують батареї на 61 та 82 кВт∙год, і в останньому випадку запас ходу становить 306 км. Швидке заряджання електрокара займає 30 хвилин.

[ + – ] У салоні переважає голий метал

Повний привід доповнений знижувальною передачею, а за доплату є блокування диференціалів. Величезний кліренс 480 мм дозволяє форсувати броди глибиною до 80 см.

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Електромобіль Munro MK_1 оцінили в 49 995 фунтів стерлінгів ($61 000). Першого року планують випустити 250 авто, але потім збільшать обсяги виробництва до 2500 машин щорічно.

Раніше Фокус повідомляв, що для американської армії розробили 600-сильний електромобіль підвищеної прохідності.