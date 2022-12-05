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Відмінна прохідність та 600 сил: презентовано перший електромобіль для армії США (відео)

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Фото: Canoo | Електрокар Canoo LTV створений на замовлення армії США

Електричний пікап Canoo LTV оснащений повним приводом та двома електромоторами. У нього підвищений кліренс, встановлені позашляхові шини та захист днища.

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У США презентували новий Canoo Light Tactical Vehicle (LTV). Електричний пікап створений на замовлення американської армії та перші його екземпляри вже направляють на випробування. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Canoo.

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Перші електромобілі направляють на випробування
Фото: Canoo

Армія США планує перехід на електрокари, адже вони мають низку переваг, серед яких — безшумність та дешевизна експлуатації. Раніше цього року військові електричні моделі були замовлені в Canoo та General Motors.

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У авто позашляхові шини та високий кліренс
Фото: Canoo
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Новий Canoo LTV — двомісний безкапотний пікап, створений на базі цивільного мінівену марки, який вже експлуатується в NASA. У нього підвищений кліренс, встановлені 32-дюймові шини та захист днища. Розробники стверджують, що авто відрізняється гарною прохідністю.

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За сидіннями передбачено багажний відсік
Фото: Canoo

Серед інших особливостей авто — багажний відсік за сидіннями у салоні, відкидні бічні борти та численні кріплення для поклажі у кузові. На дах можна встановити багажник.

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У кузові відкидаються бічні борти
Фото: Canoo

Військовий електромобіль Canoo зробили потужнішим за стандартний мінівен — два його мотори розвивають 600 к. с. Звичайно, він є повнопривідним. Запас ходу не повідомляється, але відомо, що цивільна версія складає близько 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в США почалися постачання електричних вантажівок Tesla Semi. Першою їх одержала компанія PepsiCo.