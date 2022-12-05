Відмінна прохідність та 600 сил: презентовано перший електромобіль для армії США (відео)
Електричний пікап Canoo LTV оснащений повним приводом та двома електромоторами. У нього підвищений кліренс, встановлені позашляхові шини та захист днища.
У США презентували новий Canoo Light Tactical Vehicle (LTV). Електричний пікап створений на замовлення американської армії та перші його екземпляри вже направляють на випробування. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Canoo.
Армія США планує перехід на електрокари, адже вони мають низку переваг, серед яких — безшумність та дешевизна експлуатації. Раніше цього року військові електричні моделі були замовлені в Canoo та General Motors.Важливо
Новий Canoo LTV — двомісний безкапотний пікап, створений на базі цивільного мінівену марки, який вже експлуатується в NASA. У нього підвищений кліренс, встановлені 32-дюймові шини та захист днища. Розробники стверджують, що авто відрізняється гарною прохідністю.
Серед інших особливостей авто — багажний відсік за сидіннями у салоні, відкидні бічні борти та численні кріплення для поклажі у кузові. На дах можна встановити багажник.
Військовий електромобіль Canoo зробили потужнішим за стандартний мінівен — два його мотори розвивають 600 к. с. Звичайно, він є повнопривідним. Запас ходу не повідомляється, але відомо, що цивільна версія складає близько 400 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в США почалися постачання електричних вантажівок Tesla Semi. Першою їх одержала компанія PepsiCo.