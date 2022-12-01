Тотальне енергозбереження: у Швейцарії заборонять експлуатацію електромобілів

Швейцарія, як і Україна, запроваджує режим жорсткої економії електроенергії. У його межах планують повністю заборонити експлуатацію електрокарів під час віялових відключень.

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У Швейцарії планують заборонити електромобілі цієї зими. Таке рішення продиктоване бажанням радикально зменшити енергоспоживання в країні. Про це пише Focus.de.

Подібно до України Швейцарія відчуває дефіцит електроенергії. В альпійській країні збудовано мережу ГЕС, проте їх потужностей взимку не вистачає і доводиться імпортувати електроенергію з Німеччини та Франції. У минулому році було поставлено 5,7 млрд кіловат-годин.

[ + – ] Електромобілі заборонять використовувати під час віялових відключень електрики Фото: Audi

У нинішньому році ситуація складна, адже Франція і Німеччина не здатні поставити достатню кількість електроенергії. У Франції на ремонт зупинено низку енергоблоків АЕС, а Німеччина намагається позбавитися залежності від російських енергоносіїв і сама скорочує енергоспоживання.

Влада Швейцарії збирається ввести режим тотальної економії електроенергії, вводить віялові відключення світла і готує низку обмежень. Зокрема, пропонується використовувати пральні машини за температури не більше 40 градусів і заборонити сауни.

Також планується повністю заборонити експлуатацію електромобілів під час віялових відключень електроенергії. В решту часу рекомендується обмежитися важливими поїздками — на роботу, в магазин за продуктами, до лікаря, до суду чи церкви.

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Як збільшити запас ходу електромобіля взимку в мороз: прості поради

А дозволену швидкість на швейцарських автомагістралях знизять із 120 до 100 км/год. Це дозволить заощадити паливо в авто з ДВЗ і заряд батарей електрокарів.

Наразі у Швейцарії зареєстровано 110 тисяч електромобілів. За статистикою, більшість із них власники заряджають вдома за допомогою пристроїв потужністю до 22 кВт, що збільшує навантаження на побутову електромережу.

Раніше Фокус розповідав, що електромобіль може допомогти у разі відключення електроенергії.

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