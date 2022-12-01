Тотальное энергосбережение: в Швейцарии запретят эксплуатацию электромобилей

Швейцария, как и Украина, вводит режим жесткой экономии электроэнергии. В его рамках планируют полностью запретить эксплуатацию электрокаров во время веерных отключений.

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В Швейцарии планируют запретить электромобили нынешней зимой. Такое решение продиктовано желанием радикально снизить энергопотребление в стране. Об этом пишет Focus.de.

Подобно Украине Швейцария испытывает дефицит электроэнергии. В альпийской стране построена сеть ГЭС, однако их мощностей зимой не хватает и приходится импортировать электроэнергию из Германии и Франции. В прошлом году было поставлено 5,7 млрд киловатт-часов.

[ + – ] Электромобили запретят использовать во время веерных отключений электричества Фото: Audi

В нынешнем году ситуация сложная, ведь Франция и Германия не способны поставить достаточное количество электроэнергии. Во Франции на ремонт остановлены ряд энергоблоков АЭС, а Германия старается избавиться от зависимости от российских энергоносителей и сама сокращает энергопотребление.

Власти Швейцарии собираются ввести режим тотальной экономии электроэнергии, вводят веерные отключения света и готовят ряд ограничений. В частности, предлагается использовать стиральные машины при температуре не более 40 градусов и запретить сауны.

Также планируется полностью запретить эксплуатацию электромобилей при веерных отключениях электроэнергии. В остальное время рекомендуется ограничиться важными поездками – на работу, в магазин за продуктами, к врачу, в суд или церковь.

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А разрешенную скорость на швейцарских автомагистралях снизят со 120 до 100 км/ч. Это позволит сэкономить топливо в авто с ДВС и заряд батарей электрокаров.

На данный момент в Швейцарии зарегистрировано 110 000 электромобилей. По статистике, большинство из них владельцы заряжают дома с помощью устройств мощностью до 22 кВт, что увеличивает нагрузку на бытовую электросеть.

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