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Армія США планує перехід на електромобілі: які моделі цікавлять військових

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Фото: Canoo | Електромобілі Canoo вже закупило NASA, а тепер вони зацікавили і військових

Електромобілі в армії мають низку переваг — вони безшумні та недорогі в експлуатації. Американські військові готуються взяти на випробування продукцію стартапу Canoo та концерну General Motors.

Збройні сили США розглядають можливість використання електромобілів. Військові зацікавлені в різних електричних моделях і навіть готуються провести випробування. Про це повідомляє сайт Motor1.

Зокрема, в розпорядження американської армії надійде для вивчення електричний мінівен Canoo. Цей молодий автовиробник уже співпрацює з урядовими організаціями США — саме електромобілі Canoo використовуватиме NASA для транспортування астронавтів місячної місії Artemis.

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GMC Hummer EV стане основою для армійського електромобіля
Фото: General Motors

Електрокар Canoo оснащений 300-сильним мотором та батареєю місткістю 80 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км. Ціна мінівена — від $ 34 750.

Крім того, стало відомо, що електричний армійський позашляховик розробляє і GM Defense — оборонний підрозділ концерну General Motors. В його основі лежить пікап GMC Hummer EV — у нього запозичили раму, мотори та акумуляторну батарею. Тобто, потужність електрокара становитиме від 625 до 1000 к. с., а запас ходу перевищить 500 км. Ця модель також зацікавила Пентагон.

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Електромобілі у військах мають свої переваги. Їхні мотори працюють тихо, що дозволяє потай пересуватися. До того ж витрати на їх експлуатацію набагато менші, ніж в авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що за електричним GMC Hummer EV вже вишикувалася черга на 17 років уперед.