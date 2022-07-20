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Армия США планирует переход на электромобили: какие модели интересуют военных

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Фото: Canoo | Электромобили Canoo уже закупило NASA, а теперь они заинтересовали и военных

Электромобили в армии имеют ряд преимуществ — они бесшумные и недорогие в эксплуатации. Американские военные готовятся взять на испытания продукцию стартапа Canoo и концерна General Motors.

Вооруженные силы США рассматривают возможность использования электромобилей. Военные заинтересованы в нескольких разных электрических моделях и даже готовятся провести испытания. Об этом сообщает сайт Motor1.

В частности, в распоряжение американской армии поступит для изучения электрический минивэн Canoo. Этот молодой автопроизводитель уже сотрудничает с правительственными организациями США – именно электромобили Canoo будет использовать NASA, чтобы транспортировать астронавтов лунной миссии Artemis.

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GMC Hummer EV станет основой для армейского электромобиля
Фото: General Motors

Электрокар Canoo оснащен 300-сильным мотором и батареей емкостью 80 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км. Цена минивэна – от $34 750.

Кроме того, стало известно, что электрический армейский внедорожник разрабатывает и GM Defense – оборонное подразделение концерна General Motors. В его основе лежит пикап GMC Hummer EV – у него позаимствовали раму, моторы и аккумуляторную батарею. То есть, мощность электрокара составит от 625 до 1000 л. с., а запас хода превысит 500 км. Эта модель также заинтересовала Пентагон.

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Электромобили в войсках имеют свои преимущества. Их моторы работают тихо, что позволяет скрытно передвигаться. К тому же, затраты на их эксплуатацию гораздо меньше, чем у авто с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Фокус сообщал, что за электрическим GMC Hummer EV уже выстроилась очередь на 17 лет вперед.