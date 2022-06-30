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NASA презентовали электромобили для астронавтов лунной миссии (фото)

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Фото: Canoo | Электромобили Canoo будут обслуживать астронавтов программы Artemis

Электрические минивэны Canoo рассчитаны на перевозку трех астронавтов. Они оснащены 300-сильным мотором и обладают запасом хода в 400 км.

В американском Центре Кеннеди состоялась презентация новых авто для астронавтов США. Специально подготовленные электромобили Canoo будут обслуживать экипажи лунной миссии Artemis. Об этом сообщается на странице автопроизводителя в Instagram.

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Минивэны доработали с учетом пожеланий NASA

Электрические минивэны Canoo поступают в производство с конца 2022 года и будут стоить от $34 750. Впрочем, автомобили для астронавтов отличаются от стандартных серийных моделей и доработаны с учетом пожеланий NASA.

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Электрокары Canoo оснащены 300-сильным мотором

Салон Canoo рассчитан на троих астронавтов и четырех представителей обслуживающего персонала. Кроме того, внутри предусмотрены отсеки для специального оборудования.

Электрокары Canoo оснащены мотором мощностью 300 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода составляет около 400 км.

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В салоне поместятся три астронавта и обслуживающий персонал

Впрочем, для NASA дальность пробега без подзарядки не имеет большого значения. Астронавтов будут транспортировать от Центра Кеннеди до стартовой площадки 39В на мысе Канаверал, а это всего 14,5 км. Ожидается, что первый пилотируемый экипаж миссии Artemis отправится в полет в мае 2024 года.

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Минивэны Canoo будут доставлять астронавтов от Центра Кеннеди до стартовой площадки на мысе Канаверал

Сейчас американские астронавты используют устаревшие бензиновые автобусы Airstream Astrovan. Их представили еще в 1983 году.

Ранее Фокус сообщал, что для миссии Artemis готовят и специальные луноходы. Электрокары разрабатывают специалисты General Motors.