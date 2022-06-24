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Автопилот и батарея от Hummer: General Motors строят новый луноход для астронавтов (фото)

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Луноход NASA, новый Луноход NASA, американский луноход, луноход General Motors, миссия Artemis, лунный ровер
Фото: General Motors | Первые макеты луноходов уже продемонстрированы

Астронавты миссии Artemis будут передвигаться по Луне на электромобилях производства General Motors. Луноходы тестируют в специальном компьютерном симуляторе, созданном для автогонок.

General Motors присоединились к американской лунной программе Artemis. Автоконцерн начал разработку лунохода для астронавтов и уже представлены первые его рендеры и макеты. Об этом пишет издание Detroit Business.

Луноход NASA, новый Луноход NASA, американский луноход, луноход General Motors, миссия Artemis, лунный ровер
Новый луноход будет двухместным электрокаром простой конструкции
Фото: General Motors

Новый луноход для NASA разрабатывают в тесном сотрудничестве с Lockheed Martin – ключевым участником программы Artemis. Известно, что это двухместный электрокар довольно простой конструкции.

Луноход NASA, новый Луноход NASA, американский луноход, луноход General Motors, миссия Artemis, лунный ровер
В основе лунохода лежит платформа электрического Hummer
Фото: General Motors

Лунный ровер строят на платформе GM Ultium, которую также используют электрический Hummer и кроссовер Cadillac Lyriq. Впрочем, батарею модернизируют для использования в суровых условиях. Максимальная скорость составит около 20 км/ч. Также известно, что американский луноход получит автопилот Super Cruise.

Луноход NASA, новый Луноход NASA, американский луноход, луноход General Motors, миссия Artemis, лунный ровер
Над проектом совместно работают General Motors и Lockheed Martin
Фото: General Motors

Поскольку на Земле невозможно воссоздать лунные условия, то тестируют электрокар виртуально – в компьютерном симуляторе Driver-in-the-Loop (DIL), который изначально был создан General Motors для гонок NASCAR. Программа позволяет ввести параметры окружающей среды на Луне и воспроизвести работу лунохода в условиях большого перепада температур и слабой гравитации.

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Напомним, что во время лунных миссий США 1971-1972 годов астронавты использовали электрокары Lunar Roving Vehicle (LRV), созданные именно в General Motors. Суммарно за три экспедиции они преодолели свыше 90 км по поверхности Луны. Новые луноходы рассчитаны на гораздо большие пробеги.

Луноход NASA, новый Луноход NASA, американский луноход, луноход General Motors, миссия Artemis, лунный ровер
Тестируют луноход с помощью компьютерного симулятора для гонок
Фото: General Motors

Ранее Фокус сообщал, что в рамках лунной программы создают специальные электромобили. Они будут доставлять астронавтов на стартовую площадку.

Также мы писали, что для миссии Artemis разрабатывают очень нестандартные скафандры.