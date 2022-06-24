Автопилот и батарея от Hummer: General Motors строят новый луноход для астронавтов (фото)

Астронавты миссии Artemis будут передвигаться по Луне на электромобилях производства General Motors. Луноходы тестируют в специальном компьютерном симуляторе, созданном для автогонок.

General Motors присоединились к американской лунной программе Artemis. Автоконцерн начал разработку лунохода для астронавтов и уже представлены первые его рендеры и макеты. Об этом пишет издание Detroit Business.

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[ + – ] Новый луноход будет двухместным электрокаром простой конструкции Фото: General Motors

Новый луноход для NASA разрабатывают в тесном сотрудничестве с Lockheed Martin – ключевым участником программы Artemis. Известно, что это двухместный электрокар довольно простой конструкции.

[ + – ] В основе лунохода лежит платформа электрического Hummer Фото: General Motors

Лунный ровер строят на платформе GM Ultium, которую также используют электрический Hummer и кроссовер Cadillac Lyriq. Впрочем, батарею модернизируют для использования в суровых условиях. Максимальная скорость составит около 20 км/ч. Также известно, что американский луноход получит автопилот Super Cruise.

[ + – ] Над проектом совместно работают General Motors и Lockheed Martin Фото: General Motors

Поскольку на Земле невозможно воссоздать лунные условия, то тестируют электрокар виртуально – в компьютерном симуляторе Driver-in-the-Loop (DIL), который изначально был создан General Motors для гонок NASCAR. Программа позволяет ввести параметры окружающей среды на Луне и воспроизвести работу лунохода в условиях большого перепада температур и слабой гравитации.

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Напомним, что во время лунных миссий США 1971-1972 годов астронавты использовали электрокары Lunar Roving Vehicle (LRV), созданные именно в General Motors. Суммарно за три экспедиции они преодолели свыше 90 км по поверхности Луны. Новые луноходы рассчитаны на гораздо большие пробеги.

[ + – ] Тестируют луноход с помощью компьютерного симулятора для гонок Фото: General Motors

Ранее Фокус сообщал, что в рамках лунной программы создают специальные электромобили. Они будут доставлять астронавтов на стартовую площадку.

Также мы писали, что для миссии Artemis разрабатывают очень нестандартные скафандры.