Автопілот і батарея від Hummer: General Motors будують новий місяцехід для астронавтів (фото)

Астронавти місії Artemis пересуватимуться по Місяцю на електромобілях виробництва General Motors. Місяцеходи тестують у спеціальному комп'ютерному симуляторі, створеному для автоперегонів.

General Motors приєдналися до американської місячної програми Artemis. Автоконцерн розпочав розробку місяцехода для астронавтів і вже представлені перші його рендери та макети. Про це пише видання Detroit Business.

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[ + – ] Новий місяцехід буде двомісним електрокаром простої конструкції Фото: General Motors

Новий місяцехід для NASA розробляють у тісній співпраці з Lockheed Martin — ключовим учасником програми Artemis. Відомо, що це двомісний електрокар досить простої конструкції.

[ + – ] В основі місяцехода лежить платформа електричного Hummer Фото: General Motors

Місячний ровер будують на платформі GM Ultium, яку також використовують електричний Hummer і кросовер Cadillac Lyriq. Утім, батарею модернізують для використання у суворих умовах. Максимальна швидкість становитиме приблизно 20 км/год. Також відомо, що американський місяцехід отримає автопілот Super Cruise.

[ + – ] Над проєктом спільно працюють General Motors і Lockheed Martin Фото: General Motors

Оскільки на Землі неможливо відтворити місячні умови, то тестують електрокар віртуально — у комп'ютерному симуляторі Driver-in-the-Loop (DIL), який спочатку був створений General Motors для гонок NASCAR. Програма дозволяє ввести параметри навколишнього середовища на Місяці та відтворити роботу місяцехода в умовах великого перепаду температур і слабкої гравітації.

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Нагадаємо, що під час місячних місій США 1971-1972 років астронавти використовували електрокари Lunar Roving Vehicle (LRV), створені саме у General Motors. Сумарно за три експедиції вони подолали понад 90 км на поверхні Місяця. Нові місяцеходи розраховані на великі пробіги.

[ + – ] Тестують місяцехід за допомогою комп'ютерного симулятора для гонок Фото: General Motors

Раніше Фокус повідомляв, що в межах місячної програми створюють спеціальні електромобілі. Вони доставлятимуть астронавтів на стартовий майданчик.

Також ми писали, що для місії Artemis розробляють дуже нестандартні скафандри.