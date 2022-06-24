RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Автопілот і батарея від Hummer: General Motors будують новий місяцехід для астронавтів (фото)

230
Місяць NASA, новий Місяць NASA, американський місяцехід, місяцехід General Motors, місія Artemis, місячний ровер
Фото: General Motors | Перші макети місяцеходів уже продемонстровано

Астронавти місії Artemis пересуватимуться по Місяцю на електромобілях виробництва General Motors. Місяцеходи тестують у спеціальному комп'ютерному симуляторі, створеному для автоперегонів.

General Motors приєдналися до американської місячної програми Artemis. Автоконцерн розпочав розробку місяцехода для астронавтів і вже представлені перші його рендери та макети. Про це пише видання Detroit Business.

Місяць NASA, новий Місяць NASA, американський місяцехід, місяцехід General Motors, місія Artemis, місячний ровер
Новий місяцехід буде двомісним електрокаром простої конструкції
Фото: General Motors

Новий місяцехід для NASA розробляють у тісній співпраці з Lockheed Martin — ключовим учасником програми Artemis. Відомо, що це двомісний електрокар досить простої конструкції.

Місяць NASA, новий Місяць NASA, американський місяцехід, місяцехід General Motors, місія Artemis, місячний ровер
В основі місяцехода лежить платформа електричного Hummer
Фото: General Motors

Місячний ровер будують на платформі GM Ultium, яку також використовують електричний Hummer і кросовер Cadillac Lyriq. Утім, батарею модернізують для використання у суворих умовах. Максимальна швидкість становитиме приблизно 20 км/год. Також відомо, що американський місяцехід отримає автопілот Super Cruise.

Місяць NASA, новий Місяць NASA, американський місяцехід, місяцехід General Motors, місія Artemis, місячний ровер
Над проєктом спільно працюють General Motors і Lockheed Martin
Фото: General Motors

Оскільки на Землі неможливо відтворити місячні умови, то тестують електрокар віртуально — у комп'ютерному симуляторі Driver-in-the-Loop (DIL), який спочатку був створений General Motors для гонок NASCAR. Програма дозволяє ввести параметри навколишнього середовища на Місяці та відтворити роботу місяцехода в умовах великого перепаду температур і слабкої гравітації.

Важливо
Краще за Теслу: Volvo готує електричні вантажівки з рекордним запасом ходу (фото)
Краще за Теслу: Volvo готує електричні вантажівки з рекордним запасом ходу (фото)

Нагадаємо, що під час місячних місій США 1971-1972 років астронавти використовували електрокари Lunar Roving Vehicle (LRV), створені саме у General Motors. Сумарно за три експедиції вони подолали понад 90 км на поверхні Місяця. Нові місяцеходи розраховані на великі пробіги.

Місяць NASA, новий Місяць NASA, американський місяцехід, місяцехід General Motors, місія Artemis, місячний ровер
Тестують місяцехід за допомогою комп'ютерного симулятора для гонок
Фото: General Motors

Раніше Фокус повідомляв, що в межах місячної програми створюють спеціальні електромобілі. Вони доставлятимуть астронавтів на стартовий майданчик.

Також ми писали, що для місії Artemis розробляють дуже нестандартні скафандри.