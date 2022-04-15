NASA показали електромобілі для астронавтів місячної програми

Нові Canoo LV розраховані на вісім пасажирів. Три такі електровени будуть готові у 2023 році.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З'явилися перші подробиці нового транспорту американських астронавтів. Саме ці електричні мінівени доставлять до стартового майданчика учасників місячної місії Artemis II, повідомляє офіційний сайт американського аерокосмічного агентства NASA.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Спеціальні електромобілі LV розробляє компанія Canoo, і три такі авто будуть готові до 2023 року. Їхній інтер'єр проєктують з урахуванням потреб астронавтів у скафандрах. У кожен мікроавтобус поміститься чотири астронавти та чотири члени команди супроводу.

[ + – ] Електромобілі Canoo LV замінять старі Airstream Astrovan 1983 року Фото: wikipedia.org

Головне завдання Canoo LV — транспортування екіпажу місячної місії Artemis II від Космічного центру імені Кеннеді у Флориді до ракети Orion, встановленої на стартовому майданчику 39В на мисі Канаверал. Протяжність маршруту — близько 14,5 км. Крім того, електромобілі перевозитимуть астронавтів під час різних тренувань та тестів, а також репетиції старту.

Важливо

Оголошено найкращі авто у світі за 2022 рік: майже всі вони — електрокари

Електричні Canoo LV замінять старі бензинові автобуси Airstream Astrovan, які використовують ще з 1983 року. Так новий транспорт астронавтів буде дружнішим до навколишнього середовища.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск відкрив новий завод Tesla у Техасі та презентував серійну версію пікапа Cybertruck.