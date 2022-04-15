NASA показали електромобілі для астронавтів місячної програми
Нові Canoo LV розраховані на вісім пасажирів. Три такі електровени будуть готові у 2023 році.
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З'явилися перші подробиці нового транспорту американських астронавтів. Саме ці електричні мінівени доставлять до стартового майданчика учасників місячної місії Artemis II, повідомляє офіційний сайт американського аерокосмічного агентства NASA.
Спеціальні електромобілі LV розробляє компанія Canoo, і три такі авто будуть готові до 2023 року. Їхній інтер'єр проєктують з урахуванням потреб астронавтів у скафандрах. У кожен мікроавтобус поміститься чотири астронавти та чотири члени команди супроводу.
Головне завдання Canoo LV — транспортування екіпажу місячної місії Artemis II від Космічного центру імені Кеннеді у Флориді до ракети Orion, встановленої на стартовому майданчику 39В на мисі Канаверал. Протяжність маршруту — близько 14,5 км. Крім того, електромобілі перевозитимуть астронавтів під час різних тренувань та тестів, а також репетиції старту.Важливо
Електричні Canoo LV замінять старі бензинові автобуси Airstream Astrovan, які використовують ще з 1983 року. Так новий транспорт астронавтів буде дружнішим до навколишнього середовища.
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