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NASA показали электромобили для астронавтов лунной программы

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Фото: NASA | Canoo LV проектируют специально для участников лунной миссии Artemis II

Новые Canoo LV рассчитаны на восемь пассажиров. Три таких электровэна будут готовы в 2023 году.

Появились первые подробности нового транспорта для американских астронавтов. Именно эти электрические минивэны доставят к стартовой площадке участников лунной миссии Artemis II, сообщает официальный сайт американского аэрокосмического агентства NASA.

Специальные электромобили LV разрабатывает компания Canoo и три таких авто будут готовы к 2023 году. Их интерьер проектируется с учетом потребностей астронавтов в скафандрах. В каждый микроавтобус поместится четыре астронавта и четыре члена команды сопровождения.

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Электромобили Canoo LV заменят старые Airstream Astrovan 1983 года
Фото: wikipedia.org

Главная задача Canoo LV – траспортировка экипажа лунной миссии Artemis II от Космического центра имени Кеннеди во Флориде к ракете Orion, установленной на стартовой площадке 39В на мысе Канаверал. Протяженность маршрута – около 14,5 км. Кроме того, электромобили будут перевозить астронавтов во время различных тренировок и тестов, а также репетиции старта.

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Электрические Canoo LV заменят старые бензиновые автобусы Airstream Astrovan, используемые еще с 1983 года. Таким образом новый транспорт астронавтов будет более дружелюбным к окружающей среде.

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