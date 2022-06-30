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NASA презентували електромобілі для астронавтів місячної місії (фото)

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Фото: Canoo | Електромобілі Canoo обслуговуватимуть астронавтів програми Artemis

Електричні мінівени Canoo розраховані на перевезення трьох астронавтів. Вони оснащені 300-сильним мотором і мають запас ходу 400 км.

В американському Центрі Кеннеді відбулася презентація нових авто для астронавтів США. Спеціально підготовлені електромобілі Canoo обслуговуватимуть екіпажі місії Artemis. Про це повідомляється на сторінці автовиробника в Instagram.

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Мінівени доопрацювали з урахуванням побажань NASA

Електричні мінівени Canoo надходять у виробництво з кінця 2022 року та коштуватимуть від $34 750. Утім, автомобілі для астронавтів відрізняються від стандартних серійних моделей і доопрацьовані з урахуванням побажань NASA.

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Електрокари Canoo оснащені 300-сильним двигуном.

Салон Canoo розрахований на трьох астронавтів і чотирьох представників обслуговчого персоналу. Крім того, усередині передбачено відсіки для спеціального обладнання.

Електрокари Canoo оснащені двигуном потужністю 300 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу складає приблизно 400 км.

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У салоні помістяться три астронавти й обслуговчий персонал

Утім, для NASA дальність пробігу без заряджання не має великого значення. Астронавтів транспортуватимуть від Центру Кеннеді до стартового майданчика 39В на мисі Канаверал, а це лише 14,5 км. Очікується, що перший пілотований екіпаж місії Artemis вирушить у політ у травні 2024 року.

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Мінівени Canoo доставлятимуть астронавтів від Центру Кеннеді до стартового майданчика на мисі Канаверал

Наразі американські астронавти використовують застарілі бензинові автобуси Airstream Astrovan. Їх представили ще в 1983 році.

Раніше Фокус повідомляв, що для місії Artemis готують і спеціальні місяцеходи. Електрокари розробляють фахівці General Motors.