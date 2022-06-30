NASA презентували електромобілі для астронавтів місячної місії (фото)
Електричні мінівени Canoo розраховані на перевезення трьох астронавтів. Вони оснащені 300-сильним мотором і мають запас ходу 400 км.
В американському Центрі Кеннеді відбулася презентація нових авто для астронавтів США. Спеціально підготовлені електромобілі Canoo обслуговуватимуть екіпажі місії Artemis. Про це повідомляється на сторінці автовиробника в Instagram.
Електричні мінівени Canoo надходять у виробництво з кінця 2022 року та коштуватимуть від $34 750. Утім, автомобілі для астронавтів відрізняються від стандартних серійних моделей і доопрацьовані з урахуванням побажань NASA.
Салон Canoo розрахований на трьох астронавтів і чотирьох представників обслуговчого персоналу. Крім того, усередині передбачено відсіки для спеціального обладнання.
Електрокари Canoo оснащені двигуном потужністю 300 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу складає приблизно 400 км.
Утім, для NASA дальність пробігу без заряджання не має великого значення. Астронавтів транспортуватимуть від Центру Кеннеді до стартового майданчика 39В на мисі Канаверал, а це лише 14,5 км. Очікується, що перший пілотований екіпаж місії Artemis вирушить у політ у травні 2024 року.
Наразі американські астронавти використовують застарілі бензинові автобуси Airstream Astrovan. Їх представили ще в 1983 році.
Раніше Фокус повідомляв, що для місії Artemis готують і спеціальні місяцеходи. Електрокари розробляють фахівці General Motors.