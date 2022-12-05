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Авто

Отличная проходимость и 600 сил: презентован первый электромобиль для армии США (видео)

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Фото: Canoo | Электрокар Canoo LTV создан по заказу армии США

Электрический пикап Canoo LTV оснащен полным приводом и двумя электромоторами. У него повышен клиренс, установлены внедорожные шины и защита днища.

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В США презентовали новый Canoo Light Tactical Vehicle (LTV). Электрический пикап создан по заказу американской армии и первые его экземпляры уже направляют на испытания. Об этом сообщает официальный сайт Canoo.

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Первые электромобили направляют на испытания
Фото: Canoo

Армия США планирует переход на электрокары, ведь они имеют ряд преимуществ, среди которых – бесшумность и дешевизна эксплуатации. Ранее в этом году военные электрические модели были заказаны в Canoo и General Motors.

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У авто внедорожные шины и высокий клиренс
Фото: Canoo
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Новый Canoo LTV – двухместный бескапотный пикап, созданный на базе гражданского минивэна марки, который уже эксплуатируется в NASA. У него повышен клиренс, установлены 32-дюймовые шины и защита днища. Разработчики утверждают, что авто отличается хорошей проходимостью.

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За сиденьями предусмотрен багажный отсек
Фото: Canoo

Среди других особенностей авто – багажный отсек за сиденьями в салоне, откидные боковые борты и многочисленные крепления для поклажи в кузове. На крышу можно установить багажник.

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В кузове откидаются боковые борты
Фото: Canoo

Военный электромобиль Canoo сделали мощнее стандартного минивэна – два его мотора развивают 600 л. с. Естественно, он является полноприводным. Запас хода не сообщается, но известно, что у гражданской версии он составляет около 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что в США начались поставки электрических грузовиков Tesla Semi. Первой их получила компания PepsiCo.