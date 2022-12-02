Tesla начала поставки грузовика Semi: он будет развозить Pepsi и чипсы Lay's (видео)

До конца года планируют выпустить сотню серийных Tesla Semi. Первой в производство поступила топовая версия грузовика с запасом хода 800 км.

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Электромобили Tesla Semi начали поставлять клиентам. Первые два грузовика вручили представителям компании PepsiCo на специальном мероприятии на гигафабрике Tesla в Неваде. Видео с ивента появилось на Youtube-канале автопроизводителя.

Именно компания PepsiCo получит первую партию Tesla Semi, которые уже выпускают с октября. Она заказала 100 электрических грузовиков и именно столько Semi планируют выпустить до конца года. В Неваде презентовали седельные тягачи в ливреях Pepsi и ее дочерней компании Fritto-Lay (она выпускает чипсы Lay's).

[ + – ] До конца года выпустят 100 Tesla Semi Фото: Tesla

Всего же на грузовик Tesla Semi уже поступило около 800 заказов. Кроме PepsiCo, его выбрали такие известные компании, как Walmart, Anheuser-Busch inBeV, FedEx и DHL.

Первой в производство поступила топовая версия Tesla Semi 2023 за 180 000 долларов с четырьмя электромоторами. Грузовик оснащен батареей на 1 МВт∙ч и способен проехать свыше 800 км без подзарядки.

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На днях серийный электрокар Tesla Semi продемонстрировал свой запас хода в реальных условиях и с полной нагрузкой – масса автопоезда составила 37 тонн. Он смог проехать 804,5 км.

Также у седельного тягача отличная динамика: он разгоняется до 100 км/ч за 20 с загруженным и за 5 с – без полуприцепа. Комплектация включает два больших дисплея в салоне и инновационный автопилот. Позже появится начальный вариант за $150 000 с запасом хода более 480 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Румынии сгорел знаменитый новогодний грузовик Coca-Cola. Причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание иллюминации.

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