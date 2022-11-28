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Авто

Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал свыше 800 км с полной нагрузкой

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Фото: Tesla | Tesla Semi испытали в составе автопоезда массой 36,7 тонн

Новая Tesla Semi обладает рекордным запасом хода среди всех электрических грузовиков. С 1 декабря начинаются поставки седельного тягача покупателям.

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Новая Tesla Semi впервые продемонстрировала свой запас хода. Электрический грузовик смог преодолеть свыше 800 км, буксируя загруженный полуприцеп. Об этом в своем Twitter написал Илон Маск.

Если точнее, то команда испытателей Tesla проехала 804,5 км (500 миль) без подзарядки. Автопоезд загрузили по максимуму – его полная масса составила 36,7 тонны (81 000 фунтов).

Такой запас хода является рекордным среди серийных электрических грузовиков. Для теста выбрали топовую версию Tesla Semi 2023 стоимостью $180 000, оснащенную четырьмя электромоторами.

Tesla Semi, новая Tesla Semi, Tesla Semi 2023, электромобиль Tesla Semi, грузовик Tesla Fullscreen
Запас хода Tesla Semi составил 804,5 км
Фото: Tesla

В базовом варианте за 150 000 долларов электрокар способен проехать 480 км без подзарядки. Это также является неплохим показателем в сегменте.

Напомним, что электромобиль Tesla Semi наконец поступил в производство и с 1 декабря начинаются поставки грузовиков покупателям. Первой их получит компания PepsiCo, купившая сотню авто. Всего же заказано уже 750 Semi.

Tesla Semi, новая Tesla Semi, Tesla Semi 2023, электромобиль Tesla Semi, грузовик Tesla Fullscreen
Поставки электрогрузовика начинаются с 1 декабря
Фото: Tesla

Электрогрузовик Tesla Semi демонстрирует не только рекордный запас хода, но и отличную динамику. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд с загруженным полуприцепом и всего за 5 с – без него.

Ранее Фокус сообщал, что голливудская актриса Алиса Милано раскритиковала Илона Маска за его политику в Twitter и отказалась от электрокара Tesla.

Также мы писали, что электромобиль Tesla загорелся после незначительного ДТП и для его тушения понадобилось 45 тонн воды.