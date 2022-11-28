Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал свыше 800 км с полной нагрузкой

Новая Tesla Semi обладает рекордным запасом хода среди всех электрических грузовиков. С 1 декабря начинаются поставки седельного тягача покупателям.

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Новая Tesla Semi впервые продемонстрировала свой запас хода. Электрический грузовик смог преодолеть свыше 800 км, буксируя загруженный полуприцеп. Об этом в своем Twitter написал Илон Маск.

Если точнее, то команда испытателей Tesla проехала 804,5 км (500 миль) без подзарядки. Автопоезд загрузили по максимуму – его полная масса составила 36,7 тонны (81 000 фунтов).

Такой запас хода является рекордным среди серийных электрических грузовиков. Для теста выбрали топовую версию Tesla Semi 2023 стоимостью $180 000, оснащенную четырьмя электромоторами.

[ + – ] Запас хода Tesla Semi составил 804,5 км Фото: Tesla

В базовом варианте за 150 000 долларов электрокар способен проехать 480 км без подзарядки. Это также является неплохим показателем в сегменте.

Напомним, что электромобиль Tesla Semi наконец поступил в производство и с 1 декабря начинаются поставки грузовиков покупателям. Первой их получит компания PepsiCo, купившая сотню авто. Всего же заказано уже 750 Semi.

[ + – ] Поставки электрогрузовика начинаются с 1 декабря Фото: Tesla

Электрогрузовик Tesla Semi демонстрирует не только рекордный запас хода, но и отличную динамику. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд с загруженным полуприцепом и всего за 5 с – без него.

Ранее Фокус сообщал, что голливудская актриса Алиса Милано раскритиковала Илона Маска за его политику в Twitter и отказалась от электрокара Tesla.

Также мы писали, что электромобиль Tesla загорелся после незначительного ДТП и для его тушения понадобилось 45 тонн воды.