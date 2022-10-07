Не прошло и пяти лет: Tesla начала производство грузового электромобиля Semi

Tesla Semi презентовали еще в ноябре 2017 года, но только сейчас электрокар поступил в производство. Поначалу будут выпускать исключительно топовую версию грузовика с запасом хода в 800 км.

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Электрический грузовик Tesla Semi поступила в массовое производство. Первые авто начнут поставлять компании PepsiCo с 1 декабря. Об этом написал в своем Twitter Илон Маск.

[ + – ] Первой поступила в производство топовая версия Tesla Semi Фото: Tesla

В PepsiCo заказали сотню Tesla Semi. Всего же электрический грузовик собрал около 750 предварительных заказов. Среди других покупателей – сеть гипермаркетов Walmart, пивоварная корпорация Anheuser-Busch InBev, службы доставки DHL и FedEx. О поставках авто им пока ничего не сообщается.

Напомним, что презентация Tesla Semi прошла в ноябре 2017 года. То есть, до запуска электрокара в производство прошло почти пять лет.

[ + – ] У Semi очень нестандартная компоновка водительской кабины Фото: Tesla

Первой начали выпускать топовую версию Tesla Semi 2023 за $180 000, оснащенная четырьмя электромоторами. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 20 с полуприцепом весом 36 тонн и за 5 с – без него. Запас хода составляет 800 км, а быстрая зарядка на 70% занимает около получаса.

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Позже также предложат базовый электромобиль Tesla Semi за 150 000 долларов. Он способен проехать 480 км без подзарядки. Среди особенностей Tesla Semi 2023 – водительское кресло по центру салона и два больших дисплея на передней панели.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla в 2022 году выпустила рекордное количество электромобилей.

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