Не минуло й п'яти років: Tesla розпочала виробництво вантажного електромобіля Semi

Tesla Semi презентували ще в листопаді 2017 року, але тільки зараз електрокар надійшов у виробництво. Спочатку випускатимуть виключно топову версію вантажівки із запасом ходу 800 км.

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Електрична вантажівка Tesla Semi надійшла у масове виробництво. Перші авто почнуть постачати компанії PepsiCo з 1 грудня. Про це написав у своєму Twitter Ілон Маск.

[ + – ] Першою надійшла у виробництво топова версія Tesla Semi Фото: Tesla

У PepsiCo замовили сотню Tesla Semi. Усього ж електрична вантажівка зібрала майже 750 попередніх замовлень. Серед інших покупців — мережа гіпермаркетів Walmart, пивоварна корпорація Anheuser-Busch InBev, служби доставки DHL та FedEx. Про постачання авто їм поки що нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що презентація Tesla Semi відбулася у листопаді 2017 року. Тобто до запуску електрокара у виробництво минуло майже п'ять років.

[ + – ] У Semi дуже нестандартне компонування водійської кабіни Фото: Tesla

Першою почали випускати топову версію Tesla Semi 2023 за $180 000, оснащену чотирма електромоторами. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 20 с із напівпричепом вагою 36 тонн та за 5 с — без нього. Запас ходу становить 800 км, а швидка зарядка на 70% займає приблизно пів години.

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Пізніше також запропонують базовий електромобіль Tesla Semi за 150 тисяч доларів. Він здатний проїхати 480 км без підзарядки. Серед особливостей Tesla Semi 2023 — водійське крісло по центру салону й два великі дисплеї на передній панелі.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla у 2022 році випустила рекордну кількість електромобілів.

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