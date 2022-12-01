Праздник отменяется: в Румынии сгорел новогодний грузовик Coca-Cola (видео)

Праздничный грузовик Coca-Cola загорелся прямо во время движения. Возможной причиной пожара называют короткое замыкание светодиодной иллюминации.

Related video

В Бухаресте сгорел знаменитый красный грузовик из рекламы Coca-Cola. Автопоезд серьезно поврежден и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает румынский канал Digi24.

Новогодний грузовик Coca-Cola двигался по шоссе Джурджулуй на окраине столицы Румынии и загорелся прямо на ходу. Возгорание произошло в его полуприцепе и быстро распространилось на весь автопоезд.

Грузовик Coca-Cola удалось остановить и водитель без проблем выбрался из кабины. Пожарные экипажи быстро прибыли на место и потушили авто. Причины возгорания на данный момент устанавливаются и одной из версий называют замыкание светодиодной иллюминации.

Знаменитые красные грузовики Coca-Cola с изображением Санта-Клауса впервые показали в новогодней рекламе напитка в 1995 году. Тогда же появился и слоган "Праздник приближается".

Важно

Электрокар Tesla загорелся после мелкого ДТП: для тушения понадобилось 45 тонн воды (фото)

Поначалу рекламный ролик Coca-Cola показали в США, но до 1998 года его увидели уже в 100 странах. Он оказался очень популярным, поэтому с тех пор грузовики Coca-Cola регулярно появляются по всему миру на новогодние праздники.

Ранее Фокус сообщал, что редкий лимитированный суперкар Lamborghini намеренно подожгли ради лайков в Instagram.