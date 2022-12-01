Свято скасовується: у Румунії згоріла новорічна вантажівка Coca-Cola (відео)

Святкова вантажівка Coca-Cola спалахнула прямо під час руху. Можливою причиною пожежі називають коротке замикання світлодіодної ілюмінації.

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У Бухаресті згоріла знаменита червона вантажівка з реклами Coca-Cola. Автопотяг серйозно пошкоджено та не підлягає відновленню. Про це повідомляє румунський канал Digi24.

Новорічна вантажівка Coca-Cola рухалася по шосе Джурджулуй на околиці столиці Румунії і спалахнула прямо на ходу. Займання сталося у його напівпричепі та швидко поширилося на весь автопотяг.

Вантажівку Coca-Cola вдалося зупинити і водій без проблем вибрався з кабіни. Пожежні екіпажі швидко прибули на місце та загасили авто. Причини займання наразі встановлюються та однією з версій називають замикання світлодіодної ілюмінації.

Знамениті червоні вантажівки Coca-Cola із зображенням Санта-Клауса вперше показали у новорічній рекламі напою у 1995 році. Тоді ж з'явився і слоган "Свято наближається".

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Спочатку рекламний ролик Coca-Cola показали у США, але до 1998 року його побачили вже в 100 країнах. Він став дуже популярним, тому з того часу вантажівки Coca-Cola регулярно з'являються по всьому світу на новорічні свята.

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