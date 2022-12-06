Новый британский внедорожник станет электрической альтернативой Land Rover Defender (фото)

Электромобиль Munro MK_1 отличается простым угловатым дизайном, а в салоне отсутствует отделка. Он обладает запасом хода до 306 км и отличается хорошей проходимостью.

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Британский стартап Munro Vehicles презентовал свою дебютную модель MK_1. Экстремальный электрический внедорожник поступит в производство с 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

[ + – ] Внедорожник отличается угловатым дизайном

Новый Munro MK_1 – электрическая альтернатива культовым Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Внедорожник отличается простым угловатым дизайном с короткими свесами кузова и круглыми фарами. Кузовные панели выполнены из стали толщиной 5 мм. Авто достигает около 5 м в длину при колесной базе в 3,3 м.

Очень просто смотрится салон Munro MK_1. Повсюду – голый металл, а показания выведены на небольшой дисплей. В руле даже нет подушки безопасности.

[ + – ] На выбор доступны версии мощностью 299 и 381 л. с.

Электрокар Munro MK_1 предложат в версиях мощностью 299 и 381 л. с. Максимальная скорость ограничена на 130 км/ч, а топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с. Внедорожник имеет грузоподъемность в тонну и может буксировать 3,5-тонный прицеп.

На выбор предложат батареи на 61 и 82 кВт∙ч и в последнем случае запас хода составляет 306 км. Быстрая зарядка электрокара занимает 30 минут.

[ + – ] В салоне преобладает голый металл

Полный привод дополнен понижающей передачей, а за доплату доступны блокировки дифференциалов. Огромный клиренс в 480 мм позволяет форсировать броды глубиной до 80 см.

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Электромобиль Munro MK_1 оценили в 49 995 фунтов стерлингов ($61 000). В первый год планируют выпустить 250 авто, но затем увеличат объемы производства до 2500 машин ежегодно.

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