Для украинских зим: как выглядит самый оригинальный тюнинг Гелендвагена (видео)

На месте колес в Mercedes-Benz G500 установили гусеницы. Внедорожник быстро передвигается по снегу и может штурмовать горные склоны.

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У Mercedes-Benz G-Class 2022 появилась очень нестандартная модификация. Культовый внедорожник подготовили к суровым снежным зимам и поставили на гусеницы. Видео с необычным авто появилось на Youtube-канале Delta 4X4.

[ + – ] Внедорожник отлично чувствует себя на снегу Фото: скриншот / YouTube

Именно швейцарское ателье Delta 4X4 выполнило необычный тюнинг Гелендвагена . Гусеницы установили прямо на месте колес, то есть их у внедорожника четыре. Они выполнены съемными и летом автомобилю можно опять вернуть колеса.

[ + – ] Гусеницы поставили прямо на место колес Фото: скриншот / YouTube

Одними гусеницами не ограничились – клиренс Mercedes G-Class вырос на 20 см (до 440 мм), появились расширители арок и дуги спереди с дополнительной светотехникой. На крыше установили багажник. Также несколько изменены бамперы и установлена защита днища.

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За основу взяли новый Mercedes G500 с 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо мощностью 422 л. с., но таким образом могут доработать любую версию Гелендвагена. Внедорожник демонстрирует отличные способности на снегу и легко взбирается на горный склон.

Подобный тюнинг Гелендвагена получился недешевым – доработка обойдется в 139 000 евро. Для сравнения, купить Mercedes G500 можно за 130 200 евро.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставлен редчайший шестиколесный Гелендваген в состоянии нового авто.

Также мы писали, что электрический Гелендваген впервые продемонстрировали на публике.