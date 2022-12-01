Свыше 650 сил и езда боком: рассекречен роскошный китайский внедорожник за $111 000 (фото)

BYD Yangwang R1 — рамный внедорожник с брутальным угловатым дизайном. Дорогую модель предложат в гибридной и электрической версиях.

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В интернет попали изображения нового внедорожника BYD Yangwang R1. Самая дорогая модель марки дебютирует в начале 2023 года и будет продаваться по цене в 800 000 юаней ($111 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] На крыше установлен лидар для автопилота Фото: CarNewsChina

Новый BYD Yangwang R1 – большой рамный внедорожник длиной около 5 м. Он отличается брутальным угловатым внешним видом с высоким капотом, вертикальными задними стойками и огромной решеткой радиатора. Некоторые черты дизайна позаимствованы у Land Rover Defender.

[ + – ] Мощность авто составит не менее 650 л. с. Фото: CarNewsChina

Салон BYD Yangwang R1 не показали, но известно, что предложат версии на 5 и 7 мест. Комплектация будет включать электропакет, камеры кругового обзора и матричную оптику, а лидар на крыше намекает на наличие автопилота.

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Китайский внедорожник BYD Yangwang R1 предложат в двух версиях – плаг-ин гибрид и электромобиль. Мощность обоих вариантов составит не менее 650 л. с. Авто получит полный привод и управляемые задние колеса, позволяющие ездить боком подобно электрическому Hummer.

[ + – ] Некоторые детали дизайна знакомы по Land Rover Defender Фото: CarNewsChina

Примечательно, что это далеко не самый дорогой китайский внедорожник. В Поднебесной выпускают модели стоимостью свыше $200 000.

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