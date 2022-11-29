Новейший электромобиль Toyota провалил тесты на запас хода в реальных условиях (фото)

Реальный запас хода электрокроссовера Toyota bZ4X оказался вдвое меньше заявленного производителем. Провальные результаты продемонстрировали несколько авто во время тест-драйвов.

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Электрический кроссовер Toyota bZ4X разочаровал своим запасом хода. В реальных условиях дальность пробега на одной зарядке существенно отличается от паспортных показателей. Об этом свидетельствуют результаты теста, проведенного датским сайтом FDM.

В ходе испытаний выяснилось, что реальный запас хода Toyota bZ4X вдвое меньше заявленного автопроизводителем. Причем, такая картина наблюдается у разных версии модели, протестированных журналистами.

[ + – ] Провальные результаты показали несколько автомобилей

В частности, переднеприводный одномоторный электромобиль Toyota bZ4X мощностью 204 л. с. смог проехать только 246 км, хотя паспортный запас хода составляет 504 км. У полноприводной 218-сильной версии получилось 215 км вместо 461.

Конечно, реальная дальность пробега электрокара часто ниже паспортной. К тому же, в холодную погоду батарея теряет заряд, однако разница с паспортными показателями получилась слишком уж большой.

[ + – ] Реальный запас хода оказался вдвое меньше паспортного

Аналогичные результаты продемонстрировали тесты других скандинавских изданий, да и владельцы жалуются на малый запас хода. Представители Toyota уже взялись расследовать, почему кроссоверы провалили испытания.

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