Новий електромобіль Toyota провалив випробування на запас ходу в реальних умовах (фото)

Реальний запас ходу електрокросовера Toyota bZ4X виявився вдвічі меншим за заявлений виробником. Провальні результати продемонстрували кілька авто під час тест-драйвів.

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Електричний кросовер Toyota bZ4X розчарував своїм запасом ходу. У реальних умовах дальність пробігу однією зарядці істотно відрізняється від паспортних показників. Про це свідчать результати тесту проведеного данським сайтом FDM.

Під час випробувань з'ясувалося, що реальний запас ходу Toyota bZ4X вдвічі менший від заявленого автовиробником. Причому така картина спостерігається у різних версії моделі, протестованих журналістами.

[ + – ] Провальні результати показали кілька автомобілів

Зокрема передньопривідний одномоторний електромобіль Toyota bZ4X потужністю 204 к. с. зміг проїхати лише 246 км, хоча паспортний запас ходу складає 504 км. У повнопривідної 218-сильної версії вийшло 215 км замість 461 км.

Звичайно, реальна дальність пробігу електрокара часто нижча за паспортну. До того ж у холодну погоду батарея втрачає заряд, проте різниця з паспортними показниками вийшла занадто великою.

[ + – ] Реальний запас ходу виявився вдвічі меншим за паспортний

Аналогічні результати продемонстрували тести інших скандинавських видань та й власники скаржаться на малий запас ходу. Представники Toyota вже почали розслідувати, чому кросовери провалили випробування.

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