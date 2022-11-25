На продажу выставили самый редкий и знаменитый Гелендваген в состоянии нового авто (фото)

Всего выпущено только сто шестиколесных Mercedes G63 AMG 6X6. Конкретно этот автомобиль проехал менее 200 км за 9 лет.

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В Великобритании на аукцион Bonhams выставили знаменитый Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 2013 года. За огромный шестиколесный Гелендваген планируют выручить от 300 000 до 500 000 фунтов стерлингов ($363 000 – 604 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Пробег авто составляет всего 176 км Фото: bonhams.com

Всего в 2013-2015 годах выпустили только 100 Mercedes G63 AMG 6X6 и это одна из самых редких и дорогих версий культового внедорожника. Трехосный пикап достигает почти 6 метров в длину и весит 3,8 тонны.

[ + – ] Салон отделан двухцветной кожей Фото: bonhams.com

Шестиколесный Гелендваген оснащен 5,5-литровым турбированным V8 мощностью 544 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

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В арсенале авто – полный привод с понижающей передачей и блокировки пяти дифференциалов. Внедорожные шины оснащены функцией подкачки. Благодаря специальным портальным мостам клиренс пикапа достигает 460 мм.

[ + – ] На втором ряду установлены отдельные мониторы для задних пассажиров

Конкретно этот Mercedes G63 AMG 6X6 был построен по индивидуальному заказу клиента из Кувейта и авто обошлось ему в $511 000. Cалон внедорожника отделан коричнево-черной кожей, а комплектация включает люк, мощную акустику Harmon Kardon и DVD-проигрыватель с мониторами для задних пассажиров. Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый, ведь его пробег за 9 лет составляет всего 176 км.

Ранее Фокус сообщал, что копию Mercedes G63 AMG 6X6 создали в Украине. Автомобиль построили по заказу американского клиента и оснастили двигателем V12.