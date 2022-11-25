На продажу выставили самый редкий и знаменитый Гелендваген в состоянии нового авто (фото)
Всего выпущено только сто шестиколесных Mercedes G63 AMG 6X6. Конкретно этот автомобиль проехал менее 200 км за 9 лет.
В Великобритании на аукцион Bonhams выставили знаменитый Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 2013 года. За огромный шестиколесный Гелендваген планируют выручить от 300 000 до 500 000 фунтов стерлингов ($363 000 – 604 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
Всего в 2013-2015 годах выпустили только 100 Mercedes G63 AMG 6X6 и это одна из самых редких и дорогих версий культового внедорожника. Трехосный пикап достигает почти 6 метров в длину и весит 3,8 тонны.
Шестиколесный Гелендваген оснащен 5,5-литровым турбированным V8 мощностью 544 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.
В арсенале авто – полный привод с понижающей передачей и блокировки пяти дифференциалов. Внедорожные шины оснащены функцией подкачки. Благодаря специальным портальным мостам клиренс пикапа достигает 460 мм.
Конкретно этот Mercedes G63 AMG 6X6 был построен по индивидуальному заказу клиента из Кувейта и авто обошлось ему в $511 000. Cалон внедорожника отделан коричнево-черной кожей, а комплектация включает люк, мощную акустику Harmon Kardon и DVD-проигрыватель с мониторами для задних пассажиров. Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый, ведь его пробег за 9 лет составляет всего 176 км.
Ранее Фокус сообщал, что копию Mercedes G63 AMG 6X6 создали в Украине. Автомобиль построили по заказу американского клиента и оснастили двигателем V12.