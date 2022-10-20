Украинцы построили сверхмощный шестиколесный Гелендваген для коллекционера из США (видео)

Украинский клон шестиколесного Гелендвагена получился быстрее оригинала, ведь получил 630-сильный V12. В его основе лежит очень редкий Mercedes-AMG G65.

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В Украине воплощен в жизнь очень смелый проект – житомирские мастера воссоздали знаменитый Mercedes-Benz G-Class 6X6. Причем, копия оказалась даже мощнее оригинала. Подробно о невероятном авто его создатели рассказали на Youtube-канале "Джипы-монстры".

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class 6X6 в точности соответствует оригиналу

Следует отметить, что в Житомире построили уже несколько копий шестиколесного Гелендвагена – уже набили руку, получили необходимый опыт и даже стали продавать внедорожники за границу. Конкретно это авто построено по заказу клиента из США.

[ + – ] Сзади оборудован грузовой кузов

С виду украинская копия практически ничем не отличается от настоящего Mercedes G63 AMG 6X6, выпущенного тиражом в 100 экземпляров. У него настоящие карбоновые расширители арок, огромные внедорожные шины, подножки, шноркель и дуги.

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Обтекаемый дизайн и нет педалей: обнаружен самый редкий и необычный Гелендваген (фото)

Мало того, специально для авто приобрели портальные мосты, которые использовал оригинальный шестиколесный Гелендваген. Благодаря им клиренс составляет 460 мм.

[ + – ] Внедорожник оснастили 630-сильным V12

Однако если Mercedes G63 6X6 оснащен 5,5-литровым 544-сильным V8 твин-турбо, то житомирский внедорожник получил турбированный 6,0-литровый V12 на 630 л. с. Дело в том, что в качестве модели донора использовали очень редкий Mercedes-AMG G65 2017 года. Поэтому украинский клон Гелендвагена получился быстрее оригинала.

К слову, шестиколесные Mercedes G-Class строят не только в Житомире. Аналогичный проект недавно воплотили в жизнь в Луцке.

Также Фокус рассказывал, что украинские мастера превратили старый ЛуАЗ в военный электромобиль с мотором Jaguar.