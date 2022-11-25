На продаж виставили рідкісний і знаменитий Ґелендваґен у стані нового авто (фото)
Усього випущено лише сто шестиколісних Mercedes G63 AMG 6X6. Саме цей автомобіль проїхав не більше 200 км за 9 років.
У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили знаменитий Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 2013 року. За величезний шестиколісний Ґелендваґен планують отримати від 300 000 до 500 000 фунтів стерлінгів ($363 000 – 604 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.
Загалом у 2013-2015 роках випустили лише 100 Mercedes G63 AMG 6X6 і це одна з найрідкісніших та найдорожчих версій культового позашляховика. Тривісний пікап сягає майже 6 метрів у довжину та важить 3,8 тонни.
Шестиколісний Ґелендваґен оснащений 5,5-літровим турбованим V8 потужністю 544 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,9 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.
В арсеналі авто — повний привід з понижувальною передачею та блокування п'яти диференціалів. Позашляхові шини оснащені функцією підкачування. Завдяки спеціальним портальним мостам кліренс пікапа досягає 460 мм.
Саме цей Mercedes G63 AMG 6X6 був побудований на індивідуальне замовлення клієнта з Кувейту й авто обійшлося йому в $511 000. Салон позашляховика оброблений коричнево-чорною шкірою, а комплектація містить люк, потужну акустику Harmon Kardon і DVD-програвач з моніторами для задніх пасажирів. Автомобіль ідеально зберігся і виглядає як новий, адже його пробіг за 9 років складає лише 176 км.
Раніше Фокус повідомляв, що копію Mercedes-G63 AMG 6X6 створили в Україні. Автомобіль побудували на замовлення американського клієнта та оснастили двигуном V12.