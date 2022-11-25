На продаж виставили рідкісний і знаменитий Ґелендваґен у стані нового авто (фото)

Усього випущено лише сто шестиколісних Mercedes G63 AMG 6X6. Саме цей автомобіль проїхав не більше 200 км за 9 років.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили знаменитий Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 2013 року. За величезний шестиколісний Ґелендваґен планують отримати від 300 000 до 500 000 фунтів стерлінгів ($363 000 – 604 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Пробіг авто складає всього 176 км Фото: bonhams.com

Загалом у 2013-2015 роках випустили лише 100 Mercedes G63 AMG 6X6 і це одна з найрідкісніших та найдорожчих версій культового позашляховика. Тривісний пікап сягає майже 6 метрів у довжину та важить 3,8 тонни.

[ + – ] Салон оздоблений двоколірною шкірою Фото: bonhams.com

Шестиколісний Ґелендваґен оснащений 5,5-літровим турбованим V8 потужністю 544 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,9 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

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В арсеналі авто — повний привід з понижувальною передачею та блокування п'яти диференціалів. Позашляхові шини оснащені функцією підкачування. Завдяки спеціальним портальним мостам кліренс пікапа досягає 460 мм.

[ + – ] На другому ряду встановлено окремі монітори для задніх пасажирів

Саме цей Mercedes G63 AMG 6X6 був побудований на індивідуальне замовлення клієнта з Кувейту й авто обійшлося йому в $511 000. Салон позашляховика оброблений коричнево-чорною шкірою, а комплектація містить люк, потужну акустику Harmon Kardon і DVD-програвач з моніторами для задніх пасажирів. Автомобіль ідеально зберігся і виглядає як новий, адже його пробіг за 9 років складає лише 176 км.

Раніше Фокус повідомляв, що копію Mercedes-G63 AMG 6X6 створили в Україні. Автомобіль побудували на замовлення американського клієнта та оснастили двигуном V12.