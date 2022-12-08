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Британці створюють електричний аналог Hummer із запасом ходу 7000 км (фото)

Новий Fering Pioneer, Fering Pioneer, позашляховик Fering Pioneer, електромобіль Fering Pioneer
Новий Fering Pioneer почнуть випускати з 2024 року

Fering Pioneer отримав два тягові електромотори і генератор, що працює на біодизелі. Він здатний долати 60-градусні підйоми та 1,4-метрові броди.

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Британська компанія Fering Technologies розробляє автомобілі з рекордним запасом ходу. Електричний позашляховик Pioneer зможе проїжджати до 7000 км. на одній заправці. Фото та подробиці нової моделі з'явилися на офіційному сайті автовиробника.

Новий Fering Pioneer, Fering Pioneer, позашляховик Fering Pioneer, електромобіль Fering Pioneer Fullscreen
Брутальний позашляховик позиціонують як електричну альтернативу Hummer

Новий Fering Pioneer стане електричним аналогом класичного Hummer H1. Великий чотиридверний пікап має короткі звиси кузова і відрізняється незграбним дизайном. Автомобіль отримав величезні 22,5-дюймові позашляхові шини.

Габарити Fering Pioneer:

  • Довжина — 5526 мм
  • Ширина — 2000 мм
  • Висота — 1974 мм
Новий Fering Pioneer, Fering Pioneer, позашляховик Fering Pioneer, електромобіль Fering Pioneer Fullscreen
Кліренс позашляховика можна збільшити до 800 мм.

В основі електрокара лежить алюмінієвий каркас, а кузовні панелі виконали з легких композитних матеріалів, тому маса вийшла невеликою — 1,5 тонни. Ще стільки позашляховик може перевозити.

Електромобіль Fering Pioneer отримає два двигуни із загальним крутним моментом в 800 Н∙м (потужність поки тримається в секреті). Максимальна швидкість становить 125 км/год.

Новий Fering Pioneer, Fering Pioneer, позашляховик Fering Pioneer, електромобіль Fering Pioneer Fullscreen
Наразі позашляховик активно тестують

Акумуляторна батарея у електрокара невелика — вона забезпечує лише 80 км запасу ходу. Далі вмикається 95-сильний двигун-генератор, що працює на біодизелі. Модульна конструкція авто дозволяє встановити декілька паливних баків — саме в цьому випадку можна проїхати 7000 км на одній заправці. За бажання один із баків можна замінити ємністю з питною водою.

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На тестах новий Fering Pioneer продемонстрував чудову прохідність — долав 60-градусні підйоми та перешкоди заввишки пів метра. Кліренс позашляховика регулюється не більше 300-800 мм, що дозволяє форсувати 1,4-метрові броди.

Новий Fering Pioneer, Fering Pioneer, позашляховик Fering Pioneer, електромобіль Fering Pioneer Fullscreen
Встановлення додаткових паливних баків збільшить запас ходу до 7000 км.

Серійний Fering Pioneer з'явиться у 2024 році і коштуватиме близько 150 тис. фунтів стерлінгів ($180 000). Пізніше також представлять шестиколісну версію моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії презентували електричний позашляховик, який стане альтернативою Jeep Wrangler та Land Rover Defender.