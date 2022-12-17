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Авто

Украинский электромобиль ЛуАЗ оказался дешевым "китайцем" (фото)

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Электромобиль ЛуАЗ — копия китайского EEC L7e

Новый ЛуАЗ практически полностью повторяет электромобиль EEC L7e, который продается на Alibaba. Китайская модель разгоняется до 50 км/ч и обладает запасом хода 120 км.

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Раскрыта тайна нового электрокара ЛуАЗ. Возрожденный украинский внедорожник на самом деле оказался бюджетной китайской моделью. Об этом пишет Авто24.

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Китайский электромобиль стоит 5900 долларов

Китайский электромобиль обнаружили на сайте Alibaba. Он называется EEC L7e и продается по цене от 5900 долларов в розницу и $5700-5800 – при покупки партии авто оптом.

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EEC L7e отличается только дизайном передней части
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Электромобиль ЛуАЗ

Электрический пикап EEC L7e визуально отличается от ЛуАЗ только оформлением передней части и формой фар. В остальном два авто идентичны.

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Как и украинский пикап, электрокар предложен в двухдверной и четырехдверной версиях. Информация на Alibaba позволила узнать характеристики ЛуАЗ.

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Пикап способен развить 50 км/ч

Размеры электромобиля ЛуАЗ:

  • Длина — 3570 мм
  • Ширина — 1370 мм
  • Высота — 1550 мм
  • Колесная база — 2310 мм
  • Масса — 530 кг
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Запас хода EEC L7e — 120 км

Пикап EEC L7e имеет грузоподъемность в 500 кг. Спереди у него предусмотрен дополнительный багажник, как у Tesla. Комплектация включает камеру заднего вида, а среди опций есть кондиционер.

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Грузоподъемность пикапа составляет 500 кг

Если новый ЛуАЗ сохранит силовую установку китайской модели-донора, то сможет развивать 50 км/ч, а его запас хода составит 120 км. Зарядить свинцовую батарею можно примерно за 8-10 часов.

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