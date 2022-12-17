Украинский электромобиль ЛуАЗ оказался дешевым "китайцем" (фото)
Новый ЛуАЗ практически полностью повторяет электромобиль EEC L7e, который продается на Alibaba. Китайская модель разгоняется до 50 км/ч и обладает запасом хода 120 км.
Раскрыта тайна нового электрокара ЛуАЗ. Возрожденный украинский внедорожник на самом деле оказался бюджетной китайской моделью. Об этом пишет Авто24.
Китайский электромобиль обнаружили на сайте Alibaba. Он называется EEC L7e и продается по цене от 5900 долларов в розницу и $5700-5800 – при покупки партии авто оптом.
Электрический пикап EEC L7e визуально отличается от ЛуАЗ только оформлением передней части и формой фар. В остальном два авто идентичны.
Как и украинский пикап, электрокар предложен в двухдверной и четырехдверной версиях. Информация на Alibaba позволила узнать характеристики ЛуАЗ.
Размеры электромобиля ЛуАЗ:
- Длина — 3570 мм
- Ширина — 1370 мм
- Высота — 1550 мм
- Колесная база — 2310 мм
- Масса — 530 кг
Пикап EEC L7e имеет грузоподъемность в 500 кг. Спереди у него предусмотрен дополнительный багажник, как у Tesla. Комплектация включает камеру заднего вида, а среди опций есть кондиционер.
Если новый ЛуАЗ сохранит силовую установку китайской модели-донора, то сможет развивать 50 км/ч, а его запас хода составит 120 км. Зарядить свинцовую батарею можно примерно за 8-10 часов.
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