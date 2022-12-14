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Насколько уменьшается запас хода электромобилей зимой — исследование

Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, электромобили зимой, запас хода электромобиля
Фото: Tesla | Лучше всего подготовлен к морозам электрокроссовер Tesla Model Y

Эксперты сравнили запас хода электромобилей летом и зимой. Выяснилось, что лучше всего выдерживают морозы электрокары Tesla, а хуже всего — Volkswagen.

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Ни для кого не секрет, что зимой запас хода электрокара существенно снижается. Этому способствуют повышенный разряд батареи в мороз, повышенные энергозатраты на обогрев салона и ряд других факторов. Компания Recurrent решила проверить, насколько уменьшается запас хода в разных электрических моделях. Об этом сообщается на ее сайте.

Эксперты Recurrent занимаются мониторингом состояния аккумуляторных батарей электрокаров. Они проанализировали данные по 7000 авто и сравнили их запас хода при температуре +21 и -7 градусов по Цельсию.

Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, электромобили зимой, запас хода электромобиля Fullscreen
Больше всего разряжается батарея Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

Выяснилось, что в реальных условиях лучше всего проявила себя Tesla Model Y – запас хода электрокроссовера зимой снизился на 18%. Отчасти в этом заслуга теплового насоса, который питает климат-контроль. Худший показатель зафиксирован у Volkswagen ID.4 – он зимой проедет на 30% меньшее расстояние.

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Снижение запаса хода электромобилей в мороз:

  1. Tesla Model Y — запас хода уменьшился на 18%
  2. Tesla Model X — 19%
  3. Nissan Leaf — 21%
  4. Tesla Model 3 — 22%
  5. Ford Mustang Mach-E — 24%
  6. Tesla Model S — 25%
  7. Volkswagen ID.4 — 30%

Ранее Фокус рассказывал, что увеличить запас хода электромобиля зимой можно, если выполнять простые рекомендации.

Также мы писали, что Opel презентовал недорогой электрокроссовер с запасом хода свыше 400 км.