Насколько уменьшается запас хода электромобилей зимой — исследование

Эксперты сравнили запас хода электромобилей летом и зимой. Выяснилось, что лучше всего выдерживают морозы электрокары Tesla, а хуже всего — Volkswagen.

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Ни для кого не секрет, что зимой запас хода электрокара существенно снижается. Этому способствуют повышенный разряд батареи в мороз, повышенные энергозатраты на обогрев салона и ряд других факторов. Компания Recurrent решила проверить, насколько уменьшается запас хода в разных электрических моделях. Об этом сообщается на ее сайте.

Эксперты Recurrent занимаются мониторингом состояния аккумуляторных батарей электрокаров. Они проанализировали данные по 7000 авто и сравнили их запас хода при температуре +21 и -7 градусов по Цельсию.

[ + – ] Больше всего разряжается батарея Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Выяснилось, что в реальных условиях лучше всего проявила себя Tesla Model Y – запас хода электрокроссовера зимой снизился на 18%. Отчасти в этом заслуга теплового насоса, который питает климат-контроль. Худший показатель зафиксирован у Volkswagen ID.4 – он зимой проедет на 30% меньшее расстояние.

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Снижение запаса хода электромобилей в мороз:

Tesla Model Y — запас хода уменьшился на 18% Tesla Model X — 19% Nissan Leaf — 21% Tesla Model 3 — 22% Ford Mustang Mach-E — 24% Tesla Model S — 25% Volkswagen ID.4 — 30%

Ранее Фокус рассказывал, что увеличить запас хода электромобиля зимой можно, если выполнять простые рекомендации.

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