Opel презентовал недорогой электрокроссовер с запасом хода свыше 400 км (фото)

Opel Mokka Electric получил более мощный 156-сильный мотор и батарею увеличенной емкости. Электрокроссовер поступит в продажу с 2023 года.

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Представлен новый Opel Mokka Electric 2023. Компактный электрокроссовер сменил название (ранее было Mokka-e) и обновлен. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Главное новшество Opel Mokka Electric – улучшенная силовая установка. Ранее ею уже оснастили электромобиль Opel Astra, а также родственные Peugeot e-308 и DS 3 E-Tense.

[ + – ] Запас хода электрокроссовера вырос до 406 км Фото: Stellantis

Электромобиль Opel Mokka получил прибавку в мощности – его мотор теперь развивает 156 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 10 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч.

Кроме того, установлена увеличенная батарея емкостью 54 кВт∙ч. Это увеличило запас хода сразу на 20% — до 406 км. Зарядить электрокар на 80% от быстрой (мощностью 100 кВт) станции можно примерно за полчаса.

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Силовая установка имеет три режима работы – Eco, Normal и Sport. Снизить энергопотребление помогает тепловой насос, питающий климат-контроль и отопитель.

[ + – ] Оснащение электрокара включает тепловой насос Фото: Stellantis

Кроссовер Opel Mokka Electric поступит в продажу с начала следующего года. Цена электрокроссовера пока не объявлена. Нынешняя модель в Украине стоит от 1,26 млн гривен.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый Opel Astra 2022. Хэтчбек предложен в бензиновой и дизельной версиях.