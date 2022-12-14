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Opel презентував недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

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Фото: Stellantis | Opel Mokka Electric тепер оснащений 156-сильним двигуном

Opel Mokka Electric отримав потужніший 156-сильний мотор і батарею збільшеної ємності. Електрокросовер надійде у продаж із 2023 року.

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Представлений новий Opel Mokka Electric 2023. Компактний електрокросовер змінив назву (раніше було Mokka-e) та оновився. Деталі нової моделі розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Головне нововведення Opel Mokka Electric – покращена силова установка. Раніше нею вже оснастили електромобіль Opel Astra, а також споріднені Peugeot e-308 та DS 3 E-Tense.

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Запас ходу електрокросовера зріс до 406 км.
Фото: Stellantis

Електромобіль Opel Mokka отримав збільшення в потужності — його двигун тепер розвиває 156 к. с. Розгін до 100 км/год займає менше 10 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год.

Крім того, встановлено збільшену батарею ємністю 54 кВт/год. Це збільшило запас ходу одразу на 20% – до 406 км. Зарядити електрокар на 80% від швидкої (потужністю 100 кВт) станції можна приблизно за півгодини.

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Запас ходу до 700 км і швидка зарядка: Volkswagen готує новий електрокросовер

Силова установка має три режими роботи – Eco, Normal та Sport. Зменшити енергоспоживання допомагає тепловий насос, живильний клімат-контроль та обігрівач.

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Оснащення електрокара включає тепловий насос
Фото: Stellantis

Кросовер Opel Mokka Electric надійде у продаж із початку наступного року. Ціна електрокросовера поки не оголошена. Нинішня модель в Україні коштує від 1,26 млн. гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов новий Opel Astra 2022 року. Хетчбек запропонований у бензиновій та дизельній версіях.