На український ринок виходить новий Opel Astra 2022: характеристики та ціни (фото)

Новий Opel Astra 2022 має свіжий гранований дизайн, а комплектація моделі суттєво розширена. Хетчбек запропонований у бензиновій та дизельній модифікаціях.

Related video

Новий Opel Astra шостого покоління виходить на ринок України. Хетчбек вже доступний для замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Opel в Україні.

[ + – ] Хетчбек оснащують 130-сильними бензиновими та дизельними двигунами Фото: Opel

Opel Astra 2022 кардинально змінився зовні — у дизайні переважають грані. У салон з'явилися віртуальна панель приладів та повернутий до водія тачскрин, а об'єм багажника зріс до 422 л.

Ціна Opel Astra в Україні стартує із 999 900 гривень за версію з 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 130 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Такий хетчбек розганяється до 100 км/год за 10,7 секунди, розвиває 210 км/год і витрачає в середньому 5,9 л/100 км.

[ + – ] Комплектація Opel Astra розширена Фото: Opel

Варіант із 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем та автоматом коштує від 1 045 600 гривень. Він повільніший (12,1 с до сотні та максимальні 203 км/год), але економніший — 3,8 л/100 км у змішаному циклі.

Важливо

Компактний електрокар Opel перетворили на яскравий спорткар: керувати ним можна без прав (фото)

Базова комплектація Opel Astra 2022 включає діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів керма та сидінь. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, розпізнавання знаків та втоми водія.

[ + – ] У салоні на передній панелі з'явилися два дисплеї Фото: Opel

Топовий варіант Elegance (від 1 093 000 грн) додає камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль та адаптивний круїз-контроль з напівавтономним режимом для пробок.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Opel Astra вперше отримав електричну версію. Запас ходу хетчбека перевищує 400 км.