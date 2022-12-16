Определены самые надежные электромобили 2022 года
Электрокары пока не столь надежные, как бензиновые или гибридные модели. Эксперты объясняют это их сыростью, ведь активная разработка электромобилей началась сравнительно недавно.
В США назвали самые надежные новые электромобили. Их определило известное издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями.
В рамках исследования эксперты Consumer Reports провели опрос и собрали информацию от сотен тысяч владельцев электрокаров по всему миру. На основе этих данных были определены три самых надежных электрокара 2022 года.
Лидером довольно неожиданно стал новый Kia EV6. Модель пока беспроблемная, но еще новая и неизвестно, проявятся ли какие-либо неисправности со временем.
Второе место заняла Tesla Model 3, а третье – проверенный Nissan Leaf. Надежность авто выше, чем в среднем по сегменту: у них отмечено мало проблем с силовой установкой и батареей. Также сообщается, что электрокроссовер Tesla Model Y практически столь же надежен, как родственный седан Model 3.
Вместе с тем, отмечается, что электромобили пока более проблемные, чем модели с двигателями внутреннего сгорания или гибриды. Хотя в теории должно бы быть наоборот, ведь конструкция электрокаров гораздо проще. У них нет свечей или водяной помпы, мало рабочих жидкостей. К тому же, тормоза более долговечные благодаря системе рекуперации.Важно
Впрочем, двигатели внутреннего сгорания доводили до ума на протяжении более, чем 100 лет. Электромобили же стали развивать только в последнее время и дефекты можно объяснить сыростью конструкции.
Самые распространенные поломки электрокаров:
- Неисправности батареи;
- Выход из строя зарядного устройства;
- Поломки моторов;
- Неисправности систем отопления и вентиляции.
Ранее Фокус сообщал, что определены марки и модели авто с самыми надежными двигателями.