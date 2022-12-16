Определены самые надежные электромобили 2022 года

Электрокары пока не столь надежные, как бензиновые или гибридные модели. Эксперты объясняют это их сыростью, ведь активная разработка электромобилей началась сравнительно недавно.

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В США назвали самые надежные новые электромобили. Их определило известное издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями.

В рамках исследования эксперты Consumer Reports провели опрос и собрали информацию от сотен тысяч владельцев электрокаров по всему миру. На основе этих данных были определены три самых надежных электрокара 2022 года.

[ + – ] Kia EV6 признали самой надежной электрической моделью Фото: Kia

Лидером довольно неожиданно стал новый Kia EV6. Модель пока беспроблемная, но еще новая и неизвестно, проявятся ли какие-либо неисправности со временем.

Второе место заняла Tesla Model 3, а третье – проверенный Nissan Leaf. Надежность авто выше, чем в среднем по сегменту: у них отмечено мало проблем с силовой установкой и батареей. Также сообщается, что электрокроссовер Tesla Model Y практически столь же надежен, как родственный седан Model 3.

Вместе с тем, отмечается, что электромобили пока более проблемные, чем модели с двигателями внутреннего сгорания или гибриды. Хотя в теории должно бы быть наоборот, ведь конструкция электрокаров гораздо проще. У них нет свечей или водяной помпы, мало рабочих жидкостей. К тому же, тормоза более долговечные благодаря системе рекуперации.

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Лучше не покупать: названы самые ненадежные кроссоверы современности

Впрочем, двигатели внутреннего сгорания доводили до ума на протяжении более, чем 100 лет. Электромобили же стали развивать только в последнее время и дефекты можно объяснить сыростью конструкции.

Самые распространенные поломки электрокаров:

Неисправности батареи;

Выход из строя зарядного устройства;

Поломки моторов;

Неисправности систем отопления и вентиляции.

Ранее Фокус сообщал, что определены марки и модели авто с самыми надежными двигателями.