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Авто

Названы марки и модели авто с самыми надежными двигателями

самые надежные двигатели, авто с самыми надежными двигателями, Самые распространенные поломки двигателей
Фото: Deposit Photos | Самыми надежными признали японские и немецкие моторы

В рамках исследования была проанализирована информация по 17 млн авто. Наиболее надежными оказались немецкие и японские двигатели.

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Опубликован ежегодный рейтинг Vehicle Health Index. Он определяет самые надежные и беспроблемные двигатели авто. Его составила компания CarMD и на ее сайте опубликованы результаты.

Эксперты CarMD проанализировали информацию по 17 млн авто выпущенных с 1996 по 2021 годы, у которых в последнее время загоралась лампа Check Engine. Выяснилось, что самыми проблемными оказались 15-летние авто.

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Самым надежным признали двигатель Toyota Tacoma 2016-2018 годов выпуска
Фото: Toyota

Самые распространенные поломки двигателей авто:

  • Выход из строя катализатора
  • Неисправности лямбда-зонда
  • Выход из строя свечей и катушек зажигания
  • Поломка датчика массового расхода воздуха
  • Поломка лючка бензобака

Выяснилось, что самыми надежными являются японские и немецкие двигатели. В лидерах оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick и Ford.

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Модели авто с самыми надежными двигателями:

  1. Toyota Tacoma 2016-2018 года
  2. Honda CR-V 2014-2015 года
  3. Toyota Camry 2018 года
  4. Honda Accord 2017 года
  5. Hyundai Santa Fe 2018 года
  6. Nissan Rogue/X-Trail 2018 года
  7. Ford Explorer 2017 года

Также определили наиболее дешевые в обслуживании двигатели и в этом рейтинге лидеры несколько иные.

Самые дешевые в ремонте двигатели авто:

  1. Kia – средняя стоимость ремонта $322
  2. Chrysler – $333
  3. Mazda – $339
  4. Hyundai – $352
  5. Dodge – $355

Ранее Фокус рассказывал про самые ненадежные кроссоверы. У них, как правило, выходят из строя двигатель, трансмиссия и электроника.