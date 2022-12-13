Названы марки и модели авто с самыми надежными двигателями
В рамках исследования была проанализирована информация по 17 млн авто. Наиболее надежными оказались немецкие и японские двигатели.
Опубликован ежегодный рейтинг Vehicle Health Index. Он определяет самые надежные и беспроблемные двигатели авто. Его составила компания CarMD и на ее сайте опубликованы результаты.
Эксперты CarMD проанализировали информацию по 17 млн авто выпущенных с 1996 по 2021 годы, у которых в последнее время загоралась лампа Check Engine. Выяснилось, что самыми проблемными оказались 15-летние авто.
Самые распространенные поломки двигателей авто:
- Выход из строя катализатора
- Неисправности лямбда-зонда
- Выход из строя свечей и катушек зажигания
- Поломка датчика массового расхода воздуха
- Поломка лючка бензобака
Выяснилось, что самыми надежными являются японские и немецкие двигатели. В лидерах оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick и Ford.
Модели авто с самыми надежными двигателями:
- Toyota Tacoma 2016-2018 года
- Honda CR-V 2014-2015 года
- Toyota Camry 2018 года
- Honda Accord 2017 года
- Hyundai Santa Fe 2018 года
- Nissan Rogue/X-Trail 2018 года
- Ford Explorer 2017 года
Также определили наиболее дешевые в обслуживании двигатели и в этом рейтинге лидеры несколько иные.
Самые дешевые в ремонте двигатели авто:
- Kia – средняя стоимость ремонта $322
- Chrysler – $333
- Mazda – $339
- Hyundai – $352
- Dodge – $355
Ранее Фокус рассказывал про самые ненадежные кроссоверы. У них, как правило, выходят из строя двигатель, трансмиссия и электроника.