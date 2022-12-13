Названы марки и модели авто с самыми надежными двигателями

В рамках исследования была проанализирована информация по 17 млн авто. Наиболее надежными оказались немецкие и японские двигатели.

Related video

Опубликован ежегодный рейтинг Vehicle Health Index. Он определяет самые надежные и беспроблемные двигатели авто. Его составила компания CarMD и на ее сайте опубликованы результаты.

Эксперты CarMD проанализировали информацию по 17 млн авто выпущенных с 1996 по 2021 годы, у которых в последнее время загоралась лампа Check Engine. Выяснилось, что самыми проблемными оказались 15-летние авто.

[ + – ] Самым надежным признали двигатель Toyota Tacoma 2016-2018 годов выпуска Фото: Toyota

Самые распространенные поломки двигателей авто:

Выход из строя катализатора

Неисправности лямбда-зонда

Выход из строя свечей и катушек зажигания

Поломка датчика массового расхода воздуха

Поломка лючка бензобака

Выяснилось, что самыми надежными являются японские и немецкие двигатели. В лидерах оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick и Ford.

Важно

Пробег 300 000 км – не проблема: названы самые надежные и долговечные авто

Модели авто с самыми надежными двигателями:

Toyota Tacoma 2016-2018 года Honda CR-V 2014-2015 года Toyota Camry 2018 года Honda Accord 2017 года Hyundai Santa Fe 2018 года Nissan Rogue/X-Trail 2018 года Ford Explorer 2017 года

Также определили наиболее дешевые в обслуживании двигатели и в этом рейтинге лидеры несколько иные.

Самые дешевые в ремонте двигатели авто:

Kia – средняя стоимость ремонта $322 Chrysler – $333 Mazda – $339 Hyundai – $352 Dodge – $355

Ранее Фокус рассказывал про самые ненадежные кроссоверы. У них, как правило, выходят из строя двигатель, трансмиссия и электроника.