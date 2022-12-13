Названі марки та моделі авто з найнадійнішими двигунами

У межах дослідження проаналізували інформацію щодо 17 млн авто. Найнадійнішими виявилися німецькі та японські двигуни.

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Опубліковано щорічний рейтинг Vehicle Health Index. Він визначає найнадійніші та найбезпроблемніші двигуни авто. Його склала компанія CarMD, і на її сайті опубліковані результати.

Експерти CarMD проаналізували інформацію про 17 млн авто, випущених із 1996 по 2021 роки, у яких останнім часом загорялася лампа Check Engine. З'ясувалося, що найпроблемнішими виявилися 15-річні авто.

[ + – ] Найнадійнішим визнали двигун Toyota Tacoma 2016-2018 років випуску Фото: Toyota

Найпоширеніші поломки двигунів авто:

Вихід із ладу каталізатора

Несправності лямбда-зонда

Вихід із ладу свічок і котушок запалювання

Поломка датчика масової витрати повітря

Поломка лючка бензобака

З'ясувалося, що найнадійнішими є японські та німецькі двигуни. У лідерах опинилися Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick і Ford.

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Моделі авто з найнадійнішими двигунами:

Toyota Tacoma 2016-2018 року Honda CR-V 2014-2015 року Toyota Camry 2018 року Honda Accord 2017 року Hyundai Santa Fe 2018 року Nissan Rogue/X-Trail 2018 року Ford Explorer 2017 року

Також визначили найдешевші в обслуговуванні двигуни, і в цьому рейтингу лідери дещо інші.

Найдешевші в ремонті двигуни авто:

Kia — середня вартість ремонту $322 Chrysler — $333 Mazda — $339 Hyundai — $352 Dodge — $355

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