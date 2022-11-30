Пробіг 300 000 км — не проблема: названі найнадійніші та найдовговічніші авто
Найнадійнішими та безпроблемними виявилися великі рамні позашляховики. Серед брендів лідирують автомобілі Toyota.
Існує думка, що сучасні моделі не настільки надійні, як авто 80-х або 90-х, — для них пробіг у 300 тис. км не завжди можна досягти. Це вирішили перевірити на американському сайті iSeeCars і визначили найнадійніші авто сучасності.
Експерти проаналізували дані по мільйону вживаних авто з пробігом понад 320 000 км (200 000 миль). На основі цих даних вони вирахували середній потенційний пробіг для різних моделей.
З'ясувалося, що найбільш надійними є рамні позашляховики і особливо Toyota. Перші місця займають Toyota Sequoia та Land Cruiser, а третім став Chevrolet Suburban.
ТОП 20 найдовговічніших автомобілів:
- Toyota Sequoia — потенційний пробіг 477 тис. км
- Toyota Land Cruiser — 450,9 тис. км
- Chevrolet Suburban — 427,5 тис. км
- Toyota Tundra — 412 тис. км
- GMC Yukon XL — 406 тис. км
- Toyota Prius — 403 тис. км
- Chevrolet Tahoe — 402,7 тис. км
- Honda Ridgeline — 400 тис. км
- Toyota Avalon — 395 тис. км
- Toyota Highlander Hybrid — 394 тис. км
- Ford Expedition — 393,7 тис. км
- Toyota 4Runner — 393,6 тис. км
- Toyota Sienna — 385,5 тис. км
- GMC Yukon — 384,5 тис. км
- Honda Pilot — 381 тис. км
- Honda Odyssey — 379,5 тис. км
- Toyota Tacoma — 378,1 тис. км
- Nissan Titan — 375,3 тис. км
- Ford F-150 — 374,3 тис. км
- Toyota Camry Hybrid — 371 тис. км
Раніше Фокус розповідав, що найдовговічніші автомобілі визначили в Німеччині і в тому рейтингу абсолютно інші лідери.