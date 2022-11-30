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Авто

Пробіг 300 000 км — не проблема: названі найнадійніші та найдовговічніші авто

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Фото: autocentre.ua | Експерти назвали автомобілі, які витримують пробіг понад 300 000 км

Найнадійнішими та безпроблемними виявилися великі рамні позашляховики. Серед брендів лідирують автомобілі Toyota.

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Існує думка, що сучасні моделі не настільки надійні, як авто 80-х або 90-х, — для них пробіг у 300 тис. км не завжди можна досягти. Це вирішили перевірити на американському сайті iSeeCars і визначили найнадійніші авто сучасності.

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Найнадійнішим авто визнали Toyota Sequoia
Фото: Toyota

Експерти проаналізували дані по мільйону вживаних авто з пробігом понад 320 000 км (200 000 миль). На основі цих даних вони вирахували середній потенційний пробіг для різних моделей.

З'ясувалося, що найбільш надійними є рамні позашляховики і особливо Toyota. Перші місця займають Toyota Sequoia та Land Cruiser, а третім став Chevrolet Suburban.

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ТОП 20 найдовговічніших автомобілів:

  1. Toyota Sequoia — потенційний пробіг 477 тис. км
  2. Toyota Land Cruiser — 450,9 тис. км
  3. Chevrolet Suburban — 427,5 тис. км
  4. Toyota Tundra — 412 тис. км
  5. GMC Yukon XL — 406 тис. км
  6. Toyota Prius — 403 тис. км
  7. Chevrolet Tahoe — 402,7 тис. км
  8. Honda Ridgeline — 400 тис. км
  9. Toyota Avalon — 395 тис. км
  10. Toyota Highlander Hybrid — 394 тис. км
  11. Ford Expedition — 393,7 тис. км
  12. Toyota 4Runner — 393,6 тис. км
  13. Toyota Sienna — 385,5 тис. км
  14. GMC Yukon — 384,5 тис. км
  15. Honda Pilot — 381 тис. км
  16. Honda Odyssey — 379,5 тис. км
  17. Toyota Tacoma — 378,1 тис. км
  18. Nissan Titan — 375,3 тис. км
  19. Ford F-150 — 374,3 тис. км
  20. Toyota Camry Hybrid — 371 тис. км

Раніше Фокус розповідав, що найдовговічніші автомобілі визначили в Німеччині і в тому рейтингу абсолютно інші лідери.