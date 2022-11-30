Пробіг 300 000 км — не проблема: названі найнадійніші та найдовговічніші авто

Найнадійнішими та безпроблемними виявилися великі рамні позашляховики. Серед брендів лідирують автомобілі Toyota.

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Існує думка, що сучасні моделі не настільки надійні, як авто 80-х або 90-х, — для них пробіг у 300 тис. км не завжди можна досягти. Це вирішили перевірити на американському сайті iSeeCars і визначили найнадійніші авто сучасності.

[ + – ] Найнадійнішим авто визнали Toyota Sequoia Фото: Toyota

Експерти проаналізували дані по мільйону вживаних авто з пробігом понад 320 000 км (200 000 миль). На основі цих даних вони вирахували середній потенційний пробіг для різних моделей.

З'ясувалося, що найбільш надійними є рамні позашляховики і особливо Toyota. Перші місця займають Toyota Sequoia та Land Cruiser, а третім став Chevrolet Suburban.

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ТОП 20 найдовговічніших автомобілів:

Toyota Sequoia — потенційний пробіг 477 тис. км Toyota Land Cruiser — 450,9 тис. км Chevrolet Suburban — 427,5 тис. км Toyota Tundra — 412 тис. км GMC Yukon XL — 406 тис. км Toyota Prius — 403 тис. км Chevrolet Tahoe — 402,7 тис. км Honda Ridgeline — 400 тис. км Toyota Avalon — 395 тис. км Toyota Highlander Hybrid — 394 тис. км Ford Expedition — 393,7 тис. км Toyota 4Runner — 393,6 тис. км Toyota Sienna — 385,5 тис. км GMC Yukon — 384,5 тис. км Honda Pilot — 381 тис. км Honda Odyssey — 379,5 тис. км Toyota Tacoma — 378,1 тис. км Nissan Titan — 375,3 тис. км Ford F-150 — 374,3 тис. км Toyota Camry Hybrid — 371 тис. км

Раніше Фокус розповідав, що найдовговічніші автомобілі визначили в Німеччині і в тому рейтингу абсолютно інші лідери.