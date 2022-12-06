Лучше не покупать: названы самые ненадежные кроссоверы современности

В США определили самые проблемные модели кроссоверов. Как правило, у этих авто выходят из строя двигатель, трансмиссия и электроника.

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Кроссоверы являются самым популярным классом авто по всему миру. Их активно покупают, но далеко не все модели оправдывают надежды владельцев. Американский портал Topspeed назвал самые ненадежные новые и подержанные кроссоверы.

Эксперты изучили статистику неисправностей кроссоверов и отзывы владельцев. В десятку самых проблемных авто попали модели из Южной Кореи, Японии США и Германии.

10 место – Hyundai Tucson 2016 года

[ + – ] Hyundai Tucson Фото: Hyundai

У Hyundai Tucson отмечены неисправности двигателя трансмиссии и электроники.

9 место – Nissan Pathfinder 2013 года

[ + – ] Nissan Pathfinder Фото: Nissan

Главная проблема большого кроссовера Nissan- ненадежный вариатор (и у нового поколения модели его заменили 9-ступенчатым автоматом). Также отмечены проблемы с двигателем, выхлопной системой и электроникой.

8 место – Jeep Cherokee 2014 года

[ + – ] Jeep Cherokee Фото: Stellantis

Jeep Cherokee KL первых лет выпуска был известен серьезными неисправностями 9-ступенчатой автоматической КПП. Ее доработали, но полностью проблемы не исчезли.

7 место – Buick Encore/Opel Mokka 2014 года

[ + – ] Opel Mokka Фото: Opel

У компактного кроссовер отмечены проблемы с системой охлаждения и электроникой.

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6 место – Kia Sorento 2022 года

[ + – ] Kia Sorento Фото: Kia

Наиболее проблемным является гибрид Kia Sorento – силовая установка кроссовера часто выходит из строя.

5 место – Ford Mustang Mach-E 2022 года

[ + – ] Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Электрокроссовер Ford Mustang страдает от преждевременного износа приводных ремней, утечек масла и проблем с программным обеспечением.

4 место – Volvo XC60 2022 года

[ + – ] Volvo XC60 Фото: Volvo

У кроссовера выходят из строя электроника и бензиновые турбомоторы, а еще вызывает вопросы качество кузовных деталей.

3 место – Mercedes-Benz GLC 2022 года

[ + – ] Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Слабые места премиального кроссовера – подвеска и трансмиссия.

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2 место – Volkswagen Tiguan 2022 года

[ + – ] Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tiguan страдает от неисправностей электроники и КПП. В двигателях часто выходит из строя система охлаждения.

1 место – Volkswagen Taos 2022 года

[ + – ] Volkswagen Taos Фото: Volkswagen

Новый компактный кроссовер Volkswagen возглавил антирейтинг из-за целого "букета" проблем. Отмечены частые поломки топливной системы двигателя, КПП, трансмиссии, электроники и систем активной безопасности.

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