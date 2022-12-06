Лучше не покупать: названы самые ненадежные кроссоверы современности
В США определили самые проблемные модели кроссоверов. Как правило, у этих авто выходят из строя двигатель, трансмиссия и электроника.
Кроссоверы являются самым популярным классом авто по всему миру. Их активно покупают, но далеко не все модели оправдывают надежды владельцев. Американский портал Topspeed назвал самые ненадежные новые и подержанные кроссоверы.
Эксперты изучили статистику неисправностей кроссоверов и отзывы владельцев. В десятку самых проблемных авто попали модели из Южной Кореи, Японии США и Германии.
10 место – Hyundai Tucson 2016 года
У Hyundai Tucson отмечены неисправности двигателя трансмиссии и электроники.
9 место – Nissan Pathfinder 2013 года
Главная проблема большого кроссовера Nissan- ненадежный вариатор (и у нового поколения модели его заменили 9-ступенчатым автоматом). Также отмечены проблемы с двигателем, выхлопной системой и электроникой.
8 место – Jeep Cherokee 2014 года
Jeep Cherokee KL первых лет выпуска был известен серьезными неисправностями 9-ступенчатой автоматической КПП. Ее доработали, но полностью проблемы не исчезли.
7 место – Buick Encore/Opel Mokka 2014 года
У компактного кроссовер отмечены проблемы с системой охлаждения и электроникой.Важно
6 место – Kia Sorento 2022 года
Наиболее проблемным является гибрид Kia Sorento – силовая установка кроссовера часто выходит из строя.
5 место – Ford Mustang Mach-E 2022 года
Электрокроссовер Ford Mustang страдает от преждевременного износа приводных ремней, утечек масла и проблем с программным обеспечением.
4 место – Volvo XC60 2022 года
У кроссовера выходят из строя электроника и бензиновые турбомоторы, а еще вызывает вопросы качество кузовных деталей.
3 место – Mercedes-Benz GLC 2022 года
Слабые места премиального кроссовера – подвеска и трансмиссия.Важно
2 место – Volkswagen Tiguan 2022 года
Кроссовер Volkswagen Tiguan страдает от неисправностей электроники и КПП. В двигателях часто выходит из строя система охлаждения.
1 место – Volkswagen Taos 2022 года
Новый компактный кроссовер Volkswagen возглавил антирейтинг из-за целого "букета" проблем. Отмечены частые поломки топливной системы двигателя, КПП, трансмиссии, электроники и систем активной безопасности.
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