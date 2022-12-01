Пикап Toyota преодолел 1,8 миллиона километров без серьезных неисправностей (фото)

Пикап Toyota Tacoma регулярно обслуживали на СТО и меняли масло каждые 8000 км. Для автомобиля покупали исключительно оригинальные запчасти.

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В США обнаружили феноменально надежную Toyota Tacoma 2008 года. Пикап проехал около 1,8 миллиона километров без серьезных неисправностей. Об этом пишет сайт The Drive.

На одометре автомобиля застыла цифра в 999 999 миль (1,6 млн. км). Владелец его не обнулял, но теперь пользуется бортовым компьютером для расчета пробега.

[ + – ] На одометре застыла цифра 999 999 миль Фото: the drive

Пикап Toyota Tacoma эксплуатируется в Аризоне и последние 10 лет обслуживался на одном и том же СТО. Ему регулярно меняли масло и фильтры каждые 8000 км.

В основном ремонт Toyota Tacoma сводился к замене расходников в двигателе и ходовой. Впрочем, все же пришлось дважды внепланово поменять цепь ГРМ и установить новый генератор. Владелец покупал исключительно оригинальные запчасти.

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На кузове Toyota Tacoma, конечно, виды следы активной эксплуатации, однако к технической "начинке" авто претензий нет. Оно ни разу не подвело в дороге, а его 2,7-литровый 159-сильный бензиновый двигатель и 5-ступенчатая механическая КПП пребывают в отличном состоянии.

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