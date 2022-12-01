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Пикап Toyota преодолел 1,8 миллиона километров без серьезных неисправностей (фото)

Toyota Tacoma, пикап Toyota, надежность авто
Фото: the drive | Toyota Tacoma пребывает в отличном состоянии и не требует ремонта

Пикап Toyota Tacoma регулярно обслуживали на СТО и меняли масло каждые 8000 км. Для автомобиля покупали исключительно оригинальные запчасти.

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В США обнаружили феноменально надежную Toyota Tacoma 2008 года. Пикап проехал около 1,8 миллиона километров без серьезных неисправностей. Об этом пишет сайт The Drive.

На одометре автомобиля застыла цифра в 999 999 миль (1,6 млн. км). Владелец его не обнулял, но теперь пользуется бортовым компьютером для расчета пробега.

Toyota Tacoma, пикап Toyota, надежность авто Fullscreen
На одометре застыла цифра 999 999 миль
Фото: the drive

Пикап Toyota Tacoma эксплуатируется в Аризоне и последние 10 лет обслуживался на одном и том же СТО. Ему регулярно меняли масло и фильтры каждые 8000 км.

В основном ремонт Toyota Tacoma сводился к замене расходников в двигателе и ходовой. Впрочем, все же пришлось дважды внепланово поменять цепь ГРМ и установить новый генератор. Владелец покупал исключительно оригинальные запчасти.

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На кузове Toyota Tacoma, конечно, виды следы активной эксплуатации, однако к технической "начинке" авто претензий нет. Оно ни разу не подвело в дороге, а его 2,7-литровый 159-сильный бензиновый двигатель и 5-ступенчатая механическая КПП пребывают в отличном состоянии.

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