Пікап Toyota подолав 1,8 мільйона кілометрів без серйозних несправностей (фото)

Пікап Toyota Tacoma регулярно обслуговували на СТО та змінювали мастило кожні 8000 км. Для автомобіля купували виключно оригінальні запчастини.

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У США виявили феноменально надійну Toyota Tacoma 2008 року. Пікап проїхав близько 1,8 мільйонів кілометрів без серйозних несправностей. Про це пише сайт The Drive.

На одометрі автомобіля застигла цифра 999 999 миль (1,6 млн. км). Власник його не обнуляв, але тепер користується бортовим комп'ютером для розрахунку пробігу.

[ + – ] На одометрі застигла цифра 999 999 миль Фото: the drive

Пікап Toyota Tacoma експлуатується в Аризоні і останні 10 років обслуговувався на тому самому СТО. Йому регулярно змінювали мастило та фільтри кожні 8000 км.

Переважно ремонт Toyota Tacoma зводився до заміни розхідників у двигуні та ходовій. Втім, все ж таки довелося двічі позапланово поміняти ланцюг ГРМ і встановити новий генератор. Власник купував винятково оригінальні запчастини.

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На кузові Toyota Tacoma, звичайно, види сліди активної експлуатації, проте до технічної "начинки" авто претензій немає. Воно жодного разу не підвело в дорозі, а його 2,7-літровий 159-сильний бензиновий двигун та 5-ступінчаста механічна КПП перебувають у чудовому стані.

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